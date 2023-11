São Paulo vence e ajuda candidatos ao título da Série A

O São Paulo venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (8), na Vila Belmiro, pela 33ª rodada do Brasileiro.

O gol foi marcado por Erison cobrando pênalti já nos acréscimos do segundo tempo.

A falta foi marcada com auxílio do VAR, que flagrou toque de Talisson em Caio Paulista perto da linha de fundo.

O duelo foi movimentado desde o início com os dois goleiros trabalhando bastante. Na segunda etapa, o jogo caiu de produção e as equipes tiveram poucas chances reais de gol.

O jogo foi realizado na Vila Belmiro por causa de shows marcados para o Morumbi entre sexta e segunda-feira. O estádio já está fechado para montagem do palco e preparação para as apresentações de Red Hot Chili Peppers e RBD.

Com o resultado, o Red Bull Bragantino parou nos 58 pontos, um a menos que a pontuação de Botafogo e Palmeiras no início da rodada. O São Paulo segue no meio da tabela, mas foi a 45 pontos e se afastou ainda mais da zona de perigo.

O São Paulo volta a campo neste domingo no mesmo local, mas como visitante: clássico contra o Santos na Vila Belmiro. Já o Red Bull recebe, no mesmo dia, o Botafogo em duelo que vale muito na disputa pelo título do torneio.

SÃO PAULO

Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Welington (Caio Paulista); Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato (David), Luciano (Nathan) e Michel Araujo (Gabi Neves); Juan (Erison). T.: Dorival Jr

RED BULL BRAGANTINO

Cleiton; Aderlan, Léo Realpe, Léo Ortiz e Juninho Capixaba (Luan Cândido); Matheus Fernandes (Thiago Borbas), Jadsom e Lucas Evangelista; Henry Mosquera (Vitinho), Helinho (Talisson) e Eduardo Sasha (Matheus Gonçalves). T.: Pedro Caixinha

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Miguel Caetano Ribeiro da Costa (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Amarelos: Helinho e Lucas Evangelista; Juan e Gabi Neves

Gol: Erison (47’/2ºT)

*EDER TRASKINI/ UOL-FOLHAPRESS