São Paulo só empata com Talleres e está eliminado da Libertadores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Sob vaias e xingamentos ao presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, o São Paulo deu adeus à Copa Libertadores. Nesta quarta-feira (13), a equipe tricolor empatou com o Talleres por 0 a 0, no Morumbi, pela segunda fase da principal competição sul-americana.

O placar foi insuficiente porque no jogo de ida, realizado há uma semana, os argentinos venceram por 2 a 0, em Córdoba.

A eliminação foi a sétima do São Paulo em seu estádio, palco da conquista da Copa Libertadores de 1992 e 2005, desde 2012, quando o time levantou seu último troféu no local.

As outras seis quedas em casa foram para Corinthians (2013) e Penapolense (2014), pelo Campeonato Paulista, Bragantino (2014) e Athletico-PR (2018), pela Copa do Brasil, e diante do Atlético Nacional (2014) e Defensa y Justicia (2017), pela Copa Sul-Americana.

Com a queda precoce, o time tem sua pior participação na história do torneio. O clube havia sido eliminado na fase de grupos em 1978, 1982 e 1987. Nesta fase preliminar, que começou a ser disputada desde 2005, o time paulista jamais havia sido eliminado quando disputou -2013 e 2016.

O clube do Morumbi é o terceiro brasileiro eliminado na fase preliminar do torneio sul-americano. O Corinthians em 2011 e a Chapecoense no ano passado foram os outros.

Nesta quarta-feira, a equipe demonstrou apatia, desentrosamento e nervosismo. O técnico André Jardine escalou a equipe com Willian Farias no lugar de Jucilei. As outras alterações em relação ao último jogo foram as entradas de Helinho e Diego Souza nas vagas de Nenê e de Hudson, que cumpria suspensão.

Assim, o time teve apenas um volante de marcação e Hernanes atuou mais recuado. O time, porém, teve dificuldades na criação das jogadas e criou apenas uma oportunidade na etapa inicial. O lance foi em um cruzamento de Helinho para Diego Souza que, livre, cabeceou para fora.

No segundo tempo, o São Paulo voltou um pouco melhor. Jardine ainda colocou Nenê e Araruna nas vagas de Helinho e Bruno Peres, respectivamente. A situação, porém, não mudou e o time não mostrou nada que empolgasse a torcida. Sem chegar nem perto de abrir o placar, o São Paulo deu adeus à Libertadores precocemente.

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Bruno Peres (Araruna), Arboleda, Bruno Alves, Reinaldo; Willian Farias (Antony), Hernanes, Diego Souza; Helinho (Nenê), Pablo, Éverton. T.: André Jardine

TALLERES

Herrera; Godoy, Tenaglia, Komar, Díaz; Pochettino (Gandolfi), Cubas, Guiñazu, Ramírez; Palacios (Arias), Dayro Moreno (Valoyes). T.: Juan Pablo Vojvoda

Estádio: Morumbi, em São Paulo

Juiz: Roddy Zambrano (EQU)

Cartões amarelos: Bruno Peres, Éverton e Hernanes (São Paulo); Herrera e Díaz (Talleres)

Cartão vermelho: Éverton (São Paulo)