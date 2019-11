São Paulo segue a trajetória… de derrotas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O São Paulo perdeu para o Athletico-PR por 1 a 0 na tarde deste domingo (10), no Morumbi, e ficou mais longe do G-4, zona de classificação direta para a fase de grupos da Libertadores 2020.

Com a derrota, o time continua com 52 pontos e mantém a quinta colocação na tabela do Brasileiro, atrás do Grêmio, que tem 53 pontos, mas joga ainda neste domingo, às 19h, contra a Chapecoense.

No primeiro tempo, a equipe paulista, comandada por Fernando Diniz, conseguiu armar mais jogadas e chegou algumas vezes ao gol do Athletico-PR, que apostou em contra-ataques.

O jogo ficou mais travado na segunda etapa, sem grandes lances até os 44 minutos do segundo tempo, quando Vitinho recebeu um lançamento da esquerda e tocou para Marcelo Cirino (foto), que fez o gol.

Principal contratação do São Paulo para a temporada, Daniel Alves estava apagado. O jogador atuou na lateral-direita, apesar de já ter afirmado que no São Paulo prefere jogar no meio.

A equipe paulista já vinha de uma derrota, contra o Fluminense, na última quinta (7), por 2 a 0.

SÃO PAULO 0 x 1 ATHLETICO

Data: 10 de novembro de 2019, domingo

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

Competição: Campeonato Brasileiro, 32ª rodada

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Andrea Izaura Maffra de Sá (ambos de RJ)

VAR: Rodrigo de Miranda (RJ)

Cartões amarelos: Camacho e Wellington (CAP); Reinaldo e Anthony (SAO)

Gol: Marcelo Cirino, aos 44 minutos do 2º T

Público: 13795 pagantes

Renda bruta: R$ 397.902,00

São Paulo: Tiago Volpi, Daniel Alves, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Jucilei (Gabriel Sara), Tchê Tchê e Igor Gomes (Hernanes); Antony, Pablo (Raniel) e Vítor Bueno.

Técnico: Fernando Diniz.

Athletico: Santos; Madson, Robson Bambu, Thiago Heleno e Márcio Azevedo; Wellington, Camacho e Bruno Nazário (Lucho González); Nikão, Rony (Vitinho) e Marcelo Cirino.

Técnico: Eduardo Barros.