São Paulo leva a melhor contra o Inter e se garante na fase de grupo da Libertadores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O São Paulo cumpriu seu objetivo no duelo com o Internacional na noite desta quarta-feira (4) ao conseguir classificação à fase de grupos da Copa Libertadores. A meta foi alcançada com uma vitória por 2 a 1, no Morumbi, com gols de Antony e Vitor Bueno. Parede descontou.

Com o resultado, o time tricolor, agora com 60 pontos, não pode mais ser ultrapassado na sexta colocação do Campeonato Brasileiro.

Isso significa pular a fase preliminar da próxima disputa continental, algo considerado importante para um início mais tranquilo de temporada em 2020 -neste ano, o São Paulo caiu justamente na pré-Libertadores, diante do Talleres (ARG).

O Internacional, que tinha a chance de ultrapassar o São Paulo em caso de triunfo na penúltima rodada, caiu para o oitavo lugar. O time colorado tem 54 pontos, foi ultrapassado pelo Corinthians, com 56, e, para ir à pré-Libertadores, precisará permanecer à frente do Goiás, que soma 49 e ainda vai jogar duas vezes.

No confronto na capital paulista, os donos da casa demonstraram superioridade. Antony abriu o placar aos 15min do primeiro tempo após passe preciso de Igor Gomes. Na etapa final, Vitor Bueno ampliou, aproveitando contragolpe aos 3min.

Parede ainda marcou para o Internacional, aos 24min, mas a reação parou por aí. Nos acréscimos, o goleiro Marcelo Lomba chegou a oferecer perigo ao ir para o ataque em cobrança de escanteio e cabecear a bola rente à trave, o que não impediu a derrota de sua equipe.

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Igor Gomes (Toró); Antony, Pablo (Luan) e Vítor Bueno (Liziero). T. (auxiliar): Márcio Araújo

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Heitor (Rafael Sobis), Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenilson, Nonato (D’Alessandro), Neilton (Nico López) e Guilherme Parede; Paolo Guerrero. T.: Zé Ricardo

Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP)

Público e renda: 30.822; R$ 487.784,00

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Auxiliares: Alex dos Santos e Éder Alexandre (SC)

VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Tchê Tchê, Vítor Bueno, Bruno Alves (SAO); Rodrigo Lindoso, Rafael Sobis, Victor Cuesta e Uendel (INT)

Gols: Antony (SAO), aos 15min do 1º tempo; Vítor Bueno (SAO), aos 3min, e Guilherme Parede (INT), aos 24min do 2º tempo