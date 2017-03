NO MORUMBI

São Paulo joga mal e empata com Ituano pelo Paulistão

A gélida tarde deste sábado esfriou o ímpeto do São Paulo, que não foi páreo ao Ituano e apenas empatou por 1 a 1, em um esvaziado Morumbi, pela nona rodada do Campeonato Paulista. O resultado só não foi pior para o Tricolor porque o goleiro Renan Ribeiro fez ótimas defesas em sua primeira partida no ano.

Diante de pouco mais de 11 mil torcedores, o São Paulo foi para o intervalo vencendo injustamente por 1 a 0, em gol oriundo de ótima jogada de Lucas Pratto e conclusão de Cueva. Rogério Ceni mexeu no time para o segundo tempo, mas as mudanças não surtiram efeito e o Ituano chegou à igualdade com o volante Simião, em mais uma falha da zaga tricolor.

O São Paulo, líder do Grupo B, com 15 pontos ganhos, voltará a campo na próxima quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), para enfrentar o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, já sem Pratto, Buffarini e Cueva, que estarão a serviço de suas respectivas seleções nas Eliminatórias Sul-Americanas. Já o Ituano, lanterna do Grupo A, com nove pontos, buscará a reabilitação diante do Linense, nesta terça, às 19 horas, no Estádio Novelli Júnior.