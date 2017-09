SEGUNDINHA

São Paulo Crystal x Nacional de Patos: decisão por vaga na elite muda de local

Antes marcada para o estádio Carneirão, em Cruz do Espírito Santo, sede do São Paulo Crystal, a partida de volta contra o Nacional de Patos, pelas semifinais do Campeonato Paraibano da segunda divisão 2017 mudou de local por decisão da FPF.

Foto: Voz da Torcida

Em acordo com representantes dos dois clubes e contando com o aval da Polícia Militar, a entidade realocou o jogo para o estádio Almeidão, em João Pessoa. O horário permanece o mesmo: 20h desta quarta-feira (13).

A informação foi confirmada no final da manhã desta terça-feira (12) pela assessoria de imprensa da Federação.

No primeiro jogo, domingo, em Patos, o Nacional venceu por 2 a 1, de virada, e carrega a vantagem do empate para a peleja da volta.

Ao São Paulo Crystal, se quiser garantir vaga na final e consequentemente o acesso à elite, resta vencer o Canário do Sertão por dois ou mais gols de diferença.

Caso o time de Cruz do Espírito Santo bata o Naça com diferença mínima de gols, a decisão vai para os pênaltis.