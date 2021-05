São Paulo Crystal recebe o desesperado Nacional no Almeidão

São Paulo Crystal e Nacional de Patos encerram neste domingo, a quinta rodada do Campeonato Paraibano, em dos três pontos nesta reta final da competição. O duelo acontece às 16h, no Estádio Almeidão, em João Pessoa.

O Tricolor aparece na quinta colocação, entre os times que se classificariam para a repescagem da semifinal, e pode terminar a rodada ainda mais próximo do G-2.

Para que isso aconteça, o time de Ramiro Souza precisa vencer o Canário do Sertão. Já o Canário, vive situação desesperadora. Com apenas dois pontos na tabela, o time luta contra o rebaixamento.

Por causa disso, o Alviverde precisa obrigatoriamente vencer a partida deste domingo. Um êxito garantiria ao menos a equipe de volta à sexta colocação e tiraria o fardo de ainda não ter vencido no torneio deste ano.

Do lado do São Paulo, a grande novidade deve ficar por conta do retorno de Biro Biro ao time titular, em lugar de Mike.

No Nacional, o treinador Warey conta com um elenco quase novo em meio à competição – pelo menos 12 jogadores foram contratados desde a derrota para o Treze.

Ficha Técnica

São Paulo Crystal

Nunes, Gustavo, Cleiton, Gualberto e Guilherme; Augusto Recife, Robert e Leandro; Henrique, Biro Biro e Leandro Cearense. Técnico – Ramiro Souza

Nacional de Patos

Camilo, Arez, Arlan, Márcio e Wesley; Dim, Vitor Xavier, Araújo Love, Gabriel Corrêa e Kattê; Gabriel Ceará. Técnico – Warley Santos

Árbitro – Josemarques Domingos Lins

Assistentes – Wlademir Cunha Mendes e Flávia Renally Costa