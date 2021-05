São Paulo Crystal e Nacional empatam no fechamento da rodada

São Paulo Crystal e Nacional de Patos não passaram de um empate sem gols, neste domingo à tarde, no Estádio Almeidão, no encerramento da quinta rodada do Campeonato Paraibano.

O resultado não foi bom para ninguém. O Tricolor perdeu a chance de subir na tabela, já que permaneceu na quinta colocação, agora com 6 pontos. Por sua vez, o renovado time do Naça segue na sétima posição, com apenas 3 pontos.

Na penúltima rodada, o São Paulo vai enfrentar o Sousa, novamente no Estádio Almeidão, em João Pessoa, na próxima quinta-feira. O Nacional vai encarar o líder Botafogo-PB, na quarta-feira, jogo transferido para o Marizão, na cidade de Sousa.

Ficha Técnica

São Paulo Crystal

Nunes, Gustavo (Isaías), Cleiton, Gualberto e Guilherme; Augusto Recife (Léo Henrique), Henrique, Robert e Leandro (Mael); Leandro Cearense (Vitor) e Biro Biro (André Ferreira). Técnico – Ramiro Souza

Nacional de Patos

Camilo, Gutti, Arlan, Márcio (Guilherme Chiesa) e Rivaldo (Elves); Dim (Deda), Vitor Xavier (Kattê), Arêz e Araújo Love; Gabriel Ceará e Gabriel Correia (Du Paraíba). Técnico – Warley Santos

Gols –

Cartão amarelo – Márcio, Vitor Xavier (N), Robert, Henrique (SP)

Árbitro – Josemarques Domingos Lins

Assistentes – Wlademir Cunha Mendes e Flávia Renally Costa