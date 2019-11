São Paulo consegue resultado importante no Brasileirão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O São Paulo derrotou o Vasco por 1 a 0, na noite de quinta-feira (28), no Morumbi, e conseguiu um resultado importante no Campeonato Brasileiro. Antony, no primeiro tempo, marcou o gol solitário do confronto na capital paulista.

Agora com 57 pontos, o time tricolor se manteve na sexta posição e abriu quatro de vantagem sobre o sétimo colocado, que agora é o rival Corinthians. Faltam três rodadas para o fim da competição, e a manutenção no G-6 significará vaga direta na fase de grupos da próxima Copa Libertadores.

O sétimo e o oitavo colocados do Nacional terão de disputar a fase preliminar do torneio sul-americano, algo que o São Paulo espera evitar. Por isso, o técnico Fernando Diniz comemorou bastante o triunfo sobre o Vasco, que continuou no meio da tabela.

O gol que definiu o placar no Morumbi saiu logo aos seis minutos do primeiro tempo. Após jogada de lateral na qual a defesa cruzmaltina se atrapalhou, Antony ficou com a sobra e bateu bem, no canto direito de Fernando Miguel.