LUTA CONTRA DEGOLA

São Paulo bate o Vitória fora de casa e volta a respirar no Brasileiro

Foto: Marcelo Malaquias/Framephoto

A torcida do São Paulo, enfim, ganhou um motivo para se encher de esperanças na luta do time contra o rebaixamento. Em confronto direto na parte de baixo da tabela, o Tricolor de Dorival Júnior dominou e derrotou o Vitória, por 2 a 1, na tarde deste domingo, em pleno Barradão, encerrando um jejum de mais de um mês sem triunfos.

Em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jovem Éder Militão foi a grata surpresa tricolor. Improvisado na lateral direita, o jogador de 19 anos foi seguro defensivamente e apareceu bem no ataque, inclusive marcando o gol da vitória são-paulina. O segundo tento foi de Fillipe Soutto, que desviou contra a própria meta após cobrança de escanteio. O colombiano Tréllez descontou para os baianos.

Esta foi apenas a segunda vitória do São Paulo como visitante no torneio – a primeira se deu contra o Botafogo, por 4 a 3. Com o resultado, o clube do Morumbi ganhou duas posições e agora é o 17º colocado, com 27 pontos ganhos, ainda ocupando a zona de rebaixamento, portanto. Para sair dela, a equipe precisa de uma derrota do Bahia para o Cruzeiro por dois gols de diferença, nesta noite, no Mineirão. O Vitória, por sua vez, caiu para o 19º e penúltimo lugar, com 26 pontos.

Ainda sob pressão, o São Paulo terá um clássico em seu próximo compromisso: o líder Corinthians, no domingo (24), às 11 horas (de Brasília), no Morumbi – 32 mil ingressos já foram vendidos para o Majestoso. No mesmo dia, mas às 19h, o Vitória visitará o Atlético-MG, no Estádio Independência.