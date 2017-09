PELO GRUPO B

São Bento segura empate e vai às quartas de final da Terceirona

foto: Divulgação

O São Bento está classificado para as quartas de final da Série C do Campeonato Brasileiro. Líder do Grupo B da competição, o time de Sorocaba visitou o Ypiranga na noite desta sexta-feira, no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, interior do Rio Grande do Sul, e saiu de campo com o empate sem gols, resultado suficiente para avançar à próxima fase da Terceirona.

Com 28 pontos na tabela e restando apenas uma rodada para o fim da fase de grupos da Série C, o São Bento não possui mais chances de ficar de fora do mata-mata. Para garantir o acesso à Segundona, basta à equipe de Sorocaba chegar à semifinal, uma vez que os quatro clubes deste estágio sobem automaticamente, independente de quem se classifica para a grande decisão.

Já o Ypiranga, quarto colocado do Grupo B, se complicou na briga por uma vaga nas quartas de final. Com 23 pontos, o time de Erechim pode ser ultrapassado ainda nesta rodada e perder o seu lugar no G4 para Botafogo-PB, Tombense e até mesmo pelo Joinville, que têm um jogo a menos no campeonato.