Santos vence e avança para consolidar vaga para a Libertadores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O Santos venceu o Goiás neste sábado (9) por 3 a 0 no estádio Serra Dourada e deixou encaminhada sua classificação para a Libertadores 2020.

Soteldo marcou duas vezes, a primeira com um golaço de voleio, e Marinho completou o placar em Goiânia.

A equipe alvinegra, terceira colocada do Campeonato Brasileiro, com 64 pontos, soma 11 de vantagem em relação ao Grêmio, o quarto da tabela, a seis rodadas do fim da competição -os gaúchos jogam neste domingo (10), contra a Chapecoense, às 19h.

A diferença dos santistas para o Corinthians, sexto colocado, é ainda maior -15 pontos. Dono, por enquanto, da última vaga na pré-Libertadores, o clube do Parque São Jorge somava 48 pontos até o início desta rodada -também neste sábado, no Pacaembu, a equipe dirigida por Dyego Coelho encara o Palmeiras.

Com a vitória sobre os goianos, aliás, o Santos diminuiu a distância para a equipe alviverde, que soma 66 pontos, na vice-liderança do campeonato.

Na próxima rodada, o Santos terá o clássico contra o São Paulo, no sábado (16), na Vila, enquanto o Goiás encara o Vasco no Rio.

GOIÁS

Tadeu; Breno, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Jefferson (Alan Ruschel); Gilberto, Léo Sena (Papagaio), Yago Felipe (Kaio) e Yhalles; Michael e Leandro Barcia. T.: Ney Franco.

SANTOS

Everson; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Jorge; Alison (Felipe Jonatan), Carlos Sánchez e Jean Mota (Diego Pituca); Marinho (Tailson), Eduardo Sasha e Soteldo. T.: Jorge Sampaoli.

Estádio: Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO)

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Michael Correia (RJ), Silbert Faria Sisquim (RJ) e Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)

Cartões amarelos: Rafael Vaz, Michael e Alan Ruschel (Goiás); Jorge e Alison (Santos)

Gols: Soteldo, aos 24 do primeiro tempo e 27 do segundo tempo, e Marinho, aos 14 do segundo tempo (Santos)