Santos vence clássico San-São e é o único 100%; Palmeiras segue líder

Quatro partidas deram sequências as disputas da terceira rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A1, na tarde deste domingo (27). Destaque para o Santos que venceu o clássico ‘San-São’ sobre o São Paulo, por 2 a 0 e é o único time com 100% de aproveitamento no estadual. Já o Palmeiras levou a melhor sobre o São Caetano e continua isolado na liderança do Grupo B.



O primeiro clássico do Paulistão terminou com vitória do Santos. O time do técnico Jorge Sampaolli foi a campo neste sábado, no Pacaembu, e venceu o São Paulo por 2 a 0. Os dois eram os únicos com 100% de aproveitamento, portanto restou apenas o time do litoral como detentor da marca.

Com o resultado, os santistas ficam na liderança isolada do Grupo A, com nove pontos. O São Paulo, apesar da derrota, segue na primeira colocação do Grupo D, com seis pontos, sem chances de ser ultrapassado nessa rodada.

Com gols do colombiano Borja e do zagueiro Luan, o Palmeiras encerrou um jejum de dez anos sem vencer o São Caetano. O placar no Anacleto Campanella foi de 2 a 0. Invicto no campeonato, o alviverde chegou aos sete pontos e está na liderança isolada do Grupo B na frente de Novorizontino, Mirassol e Ferroviária. Já o Azulão ainda não ganhou e estacionou no um ponto, amargando a lanterna do Grupo A.

EMPATES

Mirassol e Novorizontino se enfrentaram neste domingo, no José Maria de Campos Maia, e não saíram de um empate sem gols. Com o resultado, os dois times ficaram com quatro pontos. O time mirassolensse está na terceira colocação do Grupo C, empatado com o Corinthians, mas na terceira colocação por desvantagem no saldo de gols. O Novorizontino fica na segunda colocação do Grupo B, com quatro pontos.

Em partida realizada no Estádio Moisés Lucarelli, Red Bull Brasil e Bragantino ficaram no empate em 1 a 1. Jonathan abriu o placar para os visitantes e Ytalo deixou tudo igual. Ainda sem vencer no campeonato, o Red Bull Brasil tem os mesmos dois pontos de Ponte Preta e São Caetano no Grupo A – o Santos é o líder com nove -, enquanto o Bragantino está invicto e é o líder do Grupo C, com cinco pontos.