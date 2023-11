Santos só empata com Cuiabá e desperdiça chance de se distanciar do Z4

O Santos apenas empatou em um jogo truncado com o Cuiabá em 0 a 0, nesta segunda-feira (6), na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Peixe ficou a um ponto do Cruzeiro, o primeiro no Z4.

O Santos não aproveitou seu estádio lotado e jogou de forma péssima a primeira etapa. A estratégia de Marcelo Fernandes deu errado ao retornar o time para o 4-3-3. Com problemas na saída de bola e um meio-campo frágil e sem marcação, a bola não chegou. O Cuiabá, então, aproveitou um Santos desorganizado e acuou a equipe, pressionando e dando trabalho para a defesa. Joaquim se destacou.

Apesar de um jogo truncado, a etapa final foi marcada por um jogo aberto. Os dois times tiveram chance, o Santos com Silvera e o Cuiabá com Derik, após falha grave de Júnior Caiçara. O time de Marcelo Fernandes até melhorou no final, mas não foi eficiente para abrir o placar.

Com o resultado, o Santos perdeu a chance de se afastar da zona de rebaixamento e fica em 14º, com 38 pontos. O Cuiabá, em 12º, com 41.

O Santos volta a campo contra o Goiás, na quinta-feira, no estádio Serrinha, às 19h. O Cuiabá joga no mesmo dia em confronto com o Bahia, às 20h, na Arena Fonte Nova.

O JOGO

O Santos jogou muito mal o primeiro tempo. O Cuiabá, que desempenhou de forma inteligente na Vila Belmiro, dominou com facilidade o Peixe, que não foi ineficiente em todos os setores. Marcelo Fernandes retornou ao 4-3-3 e tudo deu errado.

Além de ter tido dificuldade na saída de bola, o Peixe teve grandes problemas no meio-campo e marcação. Com a falta de dinâmica, a bola mal chegou no ataque e Marcos Leonardo se viu isolado.

O Cuiabá aproveitou um Santos acuado e colocou pressão no jogo, mas foi parado por Joaquim, que ganhou todas no mano a mano e afastou o perigo. Messias, em contrapartida, esteve inseguro. João Lucas também destoou, sem conseguir fazer o básico, como domínios e cruzamentos.

Deyverson chamou a atenção ao agir de forma debochada na Vila Belmiro. Além de aplaudir Joaquim, seu ex-companheiro de Cuiabá, após ser parado no ataque e cumprimentá-lo, o centroavante beijou, sem nenhum motivo aparente, a câmera de transmissão, e tocou a bola para um lado e olhou para o outro como forma de provocar os santistas.

O Santos seguiu com dificuldades mesmo após as mexidas de Marcelo Fernandes, que colocou Nonato em Lucas Lima e Silvera em Mendoza.

Apesar do novo fôlego, o time insistiu em não encaixar. Soteldo até assustou o Cuiabá com duas boas jogadas, mas não deu em nada. Rincón também levou perigo após roubar a bola no meio-campo, mas chutou fraco e em cima do goleiro.

A primeira chance clara do Santos veio aos 27 minutos com Silvera cruzando para a área, mas ninguém chegou em tempo para empurrar e a bola passou para todo mundo.

Dois minutos mais tarde, o Cuiabá reagiu e Pitta recebeu um ótimo cruzamento e cabeceou com perigo. Ao perceber a reação, Marcelo Fernandes voltou a mexer e colocou Furch em Soteldo. Desta forma, Santos ganha na altura e imposição física.

Apesar de um jogo truncado, a etapa final foi marcada por um jogo aberto. Os dois times tiveram chance, o Santos com Silvera e o Cuiabá com Derik, após falha grave de Júnior Caiçara. O Santos até melhorou na etapa final, mas não foi eficiente para abrir o placar.

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Cartões amarelos: Denilson e Sobral (CUI) – Dodi (Santos)

Público: 12.923 / Renda: R$ 525.085,00

SANTOS

João Paulo; João Lucas (Júnior Caiçara), Messias, Joaquim e Kevyson; Tomás Rincón, Jean Lucas (Dodi) e Lucas Lima (Nonato); Mendoza (Silvera), Soteldo (Furch) e Marcos Leonardo. T.: Marcelo Fernandes

CUIABÁ

Walter, Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme (PK); Allyson, Fernando Sobral e Denilson (Filipe Augusto); Jonathan Cafu (Derik Lacerda), Clayson (Wellington Silva) e Deyverson (Isidro Pitta). T.: António Oliveira

* GABRIELA BRINO (SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS)