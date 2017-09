LIBERTADORES

Santos segura pressão e arranca empate contra o Barcelona-EQU

foto: Divulgação/Santos

O Santos passou por mais uma prova de fogo na noite desta quarta-feira. Em um típico jogo de Libertadores, os santistas encararam estádio lotado, muita pressão e ainda foram caçados pelos jogadores do Barcelona de Guaiaquil. Mesmo assim, a equipe comandada por Levir Culpi mostrou mais uma vez que está ‘cascuda’, segurou o ímpeto do rival e arrancou empate por 1 a 1, em partida válida pela ida das quartas de final do torneio continental.

O empate deixa aberto o confronto de volta, que acontece na próxima quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Vila Belmiro. Uma vitória simples ou um empate em 0 a 0 garantem o alvinegro na semifinal. Caso a partida termine em 1 a 1, a decisão será nos pênaltis.

Apesar das atenções do Santos seguirem na Libertadores, o elenco precisará esquecer um pouco o torneio sul-americano. Afinal, o Peixe entrará em campo no próximo sábado, às 19h (de Brasília), contra o Botafogo, no Engenhão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.