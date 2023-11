Santos recebe o Fluminense para se distanciar do Z4

Santos e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Santos vê a partida contra o Fluminense como mais uma decisão na luta contra o rebaixamento. Em 15º lugar, com 43 pontos, o Peixe quer somar pontos para não se aproximar do Z-4 do Brasileirão.

O Fluminense chega para o jogo contra o Santos em uma sequência invicta desde que conquistou a Conmebol Libertadores. Com duas vitórias e dois empates, a equipe de Fernando Diniz não tem grandes aspirações no Brasileirão, mas estipulou uma meta de sete pontos nos últimos três jogos para conseguir uma premiação maior.

O Santos tem o retorno importante do lateral-esquerdo Dodô, que vem atuando como zagueiro. A volta do jogador permite que Marcelo Fernandes escale novamente o Peixe com três defensores, como fez nas melhores atuações da equipe sob seu comando. O atacante Alfredo Morelos também está à disposição.

O Fluminense tem alguns jogadores poupados para a partida desta quarta-feira. Quem não estava 100% fisicamente ficou no Rio de Janeiro – não faz parte da estratégia da equipe forçar algum jogador e correr risco de perdê-lo para o Mundial de Clubes.

A boa notícia é que os volantes Alexsander e Martinelli, que cumpriram suspensão, voltam a ficar à disposição. No ataque, todos os titulares serão relacionados, mas a escalação depende da avaliação do treinador e do departamento médico.

Ficha Técnica

Santos

João Paulo; Joaquim, Messias e Dodô; Lucas Braga, Rodrigo Fernández, Jean Lucas, Soteldo e Kevyson; Marcos Leonardo e Maxi Silvera (Camacho, Dodi ou Mendoza). Técnico: Marcelo Fernandes

Fluminense

Fábio; Guga, Nino, David Braz e Diogo Barbosa; André, Martinelli, Ganso e Arias; Cano e John Kennedy. Técnico Fernando Diniz

Árbitro: Anderson Daronco ( RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Onde assistir: Premiere

* Com Ge