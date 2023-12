Santos perde para o Athletico-PR e luta para não cair na última rodada

O Santos FC lutou, mas acabou sendo derrotado por 3 a 0 pelo Athletico-PR na na noite deste domingo (3), na Ligga Arena, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. Os gols da equipe paranaense foram anotados por Vitor Bueno e Madson.

Com o revés, o Peixe segue com 43 pontos e ocupa a 15ª colocação do torneio nacional. Agora, os comandados de Marcelo Fernandes fecham a temporada em uma verdadeira decisão pela permanência na Série A na próxima quarta-feira (6), quando recebem o Fortaleza, às 21h30, na Vila Belmiro, pela 38ª e última rodada do torneio nacional.

O jogo

Com a tensão alta pelo lado santista, o duelo começou truncado e equilibrado no meio de campo na Ligga Arena. Mesmo atuando dentro de casa, o Athletico-PR deixou o Santos FC ter a bola e controlar as ações.

Aos 16 minutos, Soteldo levantou a bola na medida para Joaquim desviar de cabeça quase dentro da pequena área. Bento, porém, fez linda defesa e salvou a equipe paranaense.

Os donos da casa responderam na sequência, quando Cuello invadiu a área e tentou o cruzamento, mas João Paulo deu um tapa para o escanteio.

O Peixe voltou a assustar com Julio Furch. Aos 31, o centroavante argentino avançou com a bola dominada na entrada da área, percebeu o espaço e encheu o pé. A bola passou por cima do gol de Bento.

Quatro minutos depois, Soteldo recebeu na ponta direita, passou por todo mundo por dentro e bateu colocado, mas pegou fraco. A pressão seguiu e, no ataque seguinte, Jean Lucas arriscou de fora da área, tirando tinta da trave do Athletico-PR.

Apesar do bom momento santista, quem abriu o placar foi a equipe da casa. O meia Vitor Bueno cobrou falta forte no canto direito de João Paulo e fechou o primeiro tempo com 1 a 0 no marcador.

Precisando da vitória para acabar de vez com as chances de rebaixamento, o Santos FC passou a ter ainda mais a bola no segundo tempo, enquanto o Furacão apostava nos contra-ataques.

Logo aos 3 minutos, Jean Lucas recebeu com espaço pelo lado esquerdo e arriscou de longe para outra defesa do goleiro Bento.

Nos momentos seguintes, porém, o jogo voltou a ficar truncado no meio de campo e o Athletico-PR passou a administrar a vantagem. Até que, aos 29, Vitor Bueno cruzou para Madson aparecer atrás da zaga santista e ampliar a vantagem no Paraná, praticamente matando o confronto. No último lance ainda sobrou tempo para Willian ampliar e fechar o marcador em 3 a 0.

Ficha Técnica

Athletico-PR 3 x 0 Santos

Local: Ligga Arena, Curitiba (PR)

Data: 3 de dezembro de 2023 (domingo)

Horário: 18h30

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Tiago Augusto Kappes Diel

Cartões amarelos: Athletico-PR: Fernandinho, Thiago Heleno, Alex Santa, Cacá e Erick. Santos: Joaquim, Rodrigo Fernández, Morelos e Rincón.

Ggols:

Athletico-PR: Vitor Bueno, aos 50 do 1T; Madson, aos 29 do 2T; Willian, aos 49 do 2T;

Athletico-PR: Bento; Cacá, Thiago Heleno, Kaique Rocha e Madson (Bruno Peres); Erick, Fernandinho (Dudu) e Cuello; Christian (Alex Santana), Vitor Bueno (Zapelli) e Vitor Roque (Willian).

Técnico: Wesley Carvalho.

Santos: João Paulo; Lucas Braga, Messias, Joaquim e Dodô (Mendoza); Tomás Rincón (Morelos), Rodrigo Fernández (Gabriel Inocêncio), Jean Lucas e Nonato (Lucas Lima); Soteldo e Julio Furch (Marcos Leonardo).

Técnico: Marcelo Fernandes.

* Ascom/Santos