FUGINDO DA DEGOLA

Santos joga mal, mas vence o Fogão no Pacaembu

Após a saída de Dorival Júnior, demitido no último domingo, o Santos agiu rápido e confirmou a contratação de Levir Culpi na última terça.

O novo treinador esteve no Pacaembu, nesta quarta-feira, mas não deve ter gostado do que viu no duelo contra o Botafogo, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

O interino Elano fez diversas alterações na equipe durante os dois tempos. Porém, as alterações pouco surtiram efeito. Desorganizado e errando muitos passes, o Peixe não conseguiu produzir.

E quando o placar se encaminhava para o 0 a 0, Victor Ferraz acertou bela cobrança de falta e contou com falha de Helton Leite para aliviar a tensão no estádio paulistano.

Foto: Divulgação

Com a vitória magra, o Peixe espantou a crise, chegou aos 6 pontos e fugiu da zona de rebaixamento.

Já o Fogão estacionou nos sete pontos e ficou na oitava colocação.

No próximo domingo, o Alvinegro Praiano será comandado pela última vez pelo interino Elano no duelo contra o Atlético-PR, às 19h (de Brasília), em Curitiba. Depois, Levir Culpi assume o comando da equipe.

Também no domingo, mas às 11h, o Fogão recebe o Coritiba no Engenhão.