COPA LIBERTADORES

Santos goleia Sporting Cristal e confirma liderança

O duelo do Santos contra o Sporting Cristal, nesta terça-feira, na Vila Belmiro, pela Libertadores, pode ser definido com apenas uma palavra: facilidade.

Já classificado e encarando o lanterna do grupo 2, o Peixe não encontrou qualquer dificuldade para fazer 4 a 0.

Desde os primeiros minutos, a equipe comandada por Dorival Júnior aproveitou-se da baixa qualidade técnica dos peruanos, se impôs, e não precisou se esforçar para alcançar a goleada.

Na primeira etapa, Ricardo Oliveira e David Braz marcam. Após o intervalo, Vitor Bueno anotou o terceiro e o próprio zagueiro fechou o marcador.

Foto: Divulgação

Com o triunfo e a liderança confirmada, o Peixe agora terá um ‘descanso’ no torneio continental. Afinal, as oitavas de final começam apenas a partir de 4 de julho.

Antes disso, no dia 14 de junho, acontece o sorteio para a definição do adversário dos santistas, que será alguma equipe que se classificou em segundo.

Com isso, os comandados de Dorival Júnior voltam suas atenções para o Campeonato Brasileiro.

No próximo domingo, às 16h (de Brasília), o alvinegro recebe o Cruzeiro, na Vila, pela terceira rodada da competição nacional.