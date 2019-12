Santos faz dever de casa e segue na luta pelo vice-campeonato

Da redação com Folhapress. Publicado em 1 de dezembro de 2019 às 21:36.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Na briga pelo vice-campeonato do Brasileiro, o Santos venceu a já rebaixada Chapecoense por 2 a 0 neste domingo (1º), na Vila Belmiro.

Os gols da partida foram marcados pelo zagueiro Lucas Veríssimo, de cabeça, e por Evandro, que desviou um chute de Marinho.

O resultado é importante para a equipe se consolidar na segunda colocação, já que seu concorrente direto pelo posto, o Palmeiras, perdeu para o Flamengo. Agora, a equipe do litoral tem três pontos a mais que a paulistana -71 a 68.

O Santos volta a campo na próxima quarta (4), quando enfrenta o Athletico-PR, no Paraná. Para a partida, deve ter a volta de Soteldo e Pará, além do técnico Jorge Sampaoli. Todos cumpriram suspensão neste domingo.

CAMPANHA

Os jogadores dos dois times entraram em campo com um curativo no braço, ato que acontece após alguém ser vacinado. A campanha foi realizada para agir contra as fake news sobre vacinação, principal motivo pela falta de imunização da população.

O objetivo do clube foi mostrar que a vacinação é tão seguro, que até mesmo atletas podem tomar antes de entrar em campo.

SANTOS

Everson; Victor Ferraz, Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo e Felipe Jonatan; Alison, Carlos Sánchez e Evandro (Diego Pituca); Marinho, Tailson (Derlis González) e Eduardo Sasha (Kaio Jorge). Técnico: Jorge Sampaoli

CHAPECOENSE João Ricardo; Eduardo, Douglas, Hiago (Maurício Ramos) e Roberto; Amaral, Márcio Araújo, Elicarlos (Gustavo Campanharo) e Camilo; Renato (Dalberto) e Arthur. Técnico: Marquinhos Santos

FICHA TÉCNICA

SANTOS 2 x 0 CHAPECOENSE

Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)

Assistentes: Clovis Amaral da Silva (PE) e Jucimar dos Santos Dias (BA)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Público/Renda: 6.961/R$ 200.690,00

Cartões Amarelos: Marinho e Alison (Santos); Dalberto e Douglas(Chapecoense)

Gol: Lucas Veríssimo (SAN), aos sete minutos do primeiro tempo e Evandro (SAN), aos quatro do segundo tempo.