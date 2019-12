Santos carimba faixa do Flamengo com goleada e fica com o vice-campeonato

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) – Na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos recebeu neste domingo (8) o Flamengo na Vila Belmiro e carimbou a faixa dos campeões. Com gols de Marinho, Sánchez (2) e Sasha, o alvinegro praiano goleou por 4 a 0 e terminaram a competição com o vice-campeonato.

Com o triunfo, os alvinegros quebraram uma sequência invicta de 29 jogos do Rubro-negro, sendo 24 deles no torneio nacional. Os donos da casa foram melhores durante todo o jogo e venceram com autoridade. Com muita aplicação e bom futebol, a equipe se sobrepôs ao oponente e mereceu o resultado do início ao fim.

A despedida santista no Brasileirão foi um verdadeiro baile na Vila Belmiro. Ante os campeões da competição, os donos da casa impuseram um ritmo frenético e não deram chance para os cariocas. Com Soteldo, Marinho e Sánchez inspirados, os mandantes jogaram com muita aplicação e não deram chances de reação. A equipe demonstrou enorme dedicação e abusou das tabelas e triangulações.

Campeão da Libertadores e do Brasileirão, o Flamengo cumpriu seu último compromisso antes do embarque para o Mundial. Diante de um adversário interessado, o time sucumbiu e mostrou estar com a cabeça bem longe. Sem a intensidade habitual, a equipe foi presa fácil e pouco ameaçou o rival, que demonstrou muito mais apetite durante os 90 minutos.

Aos 14 minutos, Marinho abriu o placar. Sanchéz ampliou aos 22 minutos. Aos 17 minutos da etapa final, Sasha cabeceou e fez o terceiro. Aos 40, Sánchez liquidou a fatura.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS X FLAMENGO

Data: 08/12/2019 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Juiz: Paulo Roberto Alves Júnior (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia e Victor Hugo Imazu dos Santos (ambos do PR)

Cartões amarelos: Gabigol, Filipe Luís, Rodinei (FLA)

Gols: Marinho, aos 14 minutos do primeiro tempo; Sánchez, aos 22 minutos do primeiro tempo; Sasha, aos 17 minutos do segundo tempo; Sánchez, aos 39 minutos do segundo tempo

SANTOS: Everson; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge; Alison (Jobson), Carlos Sánchez e Diego Pituca; Marinho, Soteldo e Eduardo Sasha. Técnico: Jorge Sampaoli

FLAMENGO: Diego Alves; Rodinei, Rodrigo Caio, Marí e Filipe Luís; Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta (Diego); Bruno Henrique (Vitinho) e Gabigol. Técnico: Jorge Jesus