Santos busca reabilitação contra o invicto Bragantino

Da redação com Folhapress. Publicado em 18 de julho de 2021 às 10:22.

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Carlos Sánchez está cada vez mais próximo de alcançar a titularidade no Santos. O uruguaio foi acionado pelo técnico Fernando Diniz nos últimos sete jogos e tem agradado por seu desempenho. Foram 208 minutos em campo até aqui.

O volante tem entrado no segundo tempo dos jogos para dar um novo gás ao meio-campo, dando conta do recado. Além de melhorar a dinâmica do setor, o estrangeiro tem bom passe e seu desempenho físico surpreende após ter ficado meses parado – ele foi submetido a uma cirurgia no joelho em outubro de 2020.

Diniz, porém, ainda adota cautela para colocar Sánchez nos jogos. Ele teme uma nova lesão, por isso aguarda o processo de recondicionamento físico para tê-lo como titular. O tempo máximo que o uruguaio jogou até o momento foi por 45 minutos, contra o Palmeiras, em clássico no Allianz Parque (derrota por 3 a 2).

Contra o Red Bull Bragantino, neste domingo (18), às 20h30, no estádio Nabi Abi Cheidid, em Bragança Paulista, em SP, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, Sánchez pode ganhar uma chance de começar jogando, pois Jean Mota está suspenso após o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Palmeiras.

O comandante não esconde a ansiedade para escalar Sánchez entre os titulares e, inclusive, tem conversas frequentes com o meio-campista para saber como está sua cabeça e corpo para aguentar a sequência de jogos do Peixe. O time disputa o Campeonato Brasileiro, Sul-Americana e Copa do Brasil.

Outro ponto que eleva a moral de Carlos Sánchez no Peixe é sua postura de capitão. Internamente, ele adotou os meninos da base e procura auxiliá-los todos os dias com alguns toques e dicas. Ângelo, por exemplo, tem tido poucas oportunidades e recebeu uma atenção especial do meia.

Já o rival, que recebe o Santos em Bragança Paulista, segue com uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Vice-líder da tabela, com 23 pontos, dois a menos que o líder Palmeiras, sabe que precisa da vitória para voltar a liderar o campeonato.

O técnico do Barbiéri deve repetir a mesma equipe que conseguiu um resultado positivo durante todo o campeonato. Em 11 partidas, foram seis vitórias, cinco empates e nenhuma derrota. Aproveitamento de 69,7% no Brasileiro.

Estádio: Nabi Abi Cheidid, em Bragança Paulista (SP)

Horário: 20h30 deste domingo

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)