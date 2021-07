Santos arranca empate com Bragantino no apagar das luzes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O Santos arrancou um empate em 2 a 2 no último minuto contra o Red Bull Bragantino na noite deste domingo (18), em Bragança Paulista, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Alerrandro e Ytalo marcaram para os donos da casa, e Marcos Guilherme e Marcos Leonardo anotaram os gols santistas.

Com o empate, a equipe do técnico Maurício Barbieri fica com 24 pontos na quarta posição e vê o Palmeiras, que tem 28, se distanciar um pouco na liderança.

Já o Santos sofre com a falta de regularidade, o que lhe impede de subir na classificação do Nacional. Com 16 pontos no Brasileiro, o clube da Vila Belmiro estaciona na décima colocação. Nas últimas cinco partidas pela competição, o time de Fernando Diniz foi derrotado duas vezes, empatou outras duas e perdeu uma.

Irregular no Brasileiro, o Santos agora volta suas atenções para a Copa Sul-Americana. Na última quinta-feira (15), venceu o Independiente (ARG), na Vila, por 1 a 0. Empate sem gols em Avellaneda, na próxima quinta (22), classifica os santistas às quartas de final.

Neste domingo, o Bragantino levou pouco tempo para construiur a vantagem no placar.

Logo aos 9 minutos de jogo, Aderlan aproveitou domínio errado de Kaiky e arrancou pela direita. O lateral direito invadiu a área e cruzou rasteiro para Alerrandro, que só precisou empurrar para o fundo do gol. Terceiro gol do centroavante em oito apresentações pela equipe na temporada.

Na etapa final, o Santos passou a ocupar o campo de ataque e empurrou os donos da casa para trás. A insistência foi premiada com o gol de Marcos Guilherme, que aproveitou bom cruzamento de Felipe Jonatan da esquerda e, após Cleiton defender seu cabeceio, o atacante aproveitou o rebote e empatou a partida.

Porém, nova desatenção na defesa do time de Diniz recolocou os donos da casa na frente. Arthur cruzou rasteiro da direita, a bola atravessou toda a área e Ytalo completou na segunda trave para marcar.

O Bragantino dominou as ações na parte final do jogo e pressionou o Santos, porém Marcos Leonardo deixou tudo igual, aos 49 minutos do segundo tempo, após bola de Madson que acertou a trave e voltou em seu pé.

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos recebe o Atlético-GO, na Vila, no próximo domingo (25), às 18h15. O Red Bull Bragantino entra em campo no mesmo dia, mas às 16h, no Castelão.

Santos: João Paulo, Pará (Madson), Luiz Felipe (Marcos Leonardo), Kaiky e Moraes (Felipe Jonatan); Camacho, Carlos Sánchez (Zanocelo) e Pirani (Lucas Braga); Marinho, Kaio Jorge e Marcos Guilherme. Técnico: Fernando Diniz

Red Bull Bragantino: Cleiton; Aderlan, Natan, Léo Ortiz e Weverson (Edimar); Raul (Fabrício Bruno), Lucas Evangelista e Praxedes (Ramires); Helinho, Alerrandro (Ytalo) e Cuello (Artur). Técnico: Maurício Barbieri.

Ficha Técnica

Red Bull Bragantino 2 x 2 Santos

Motivo: 12ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 18 de julho de 2021 (domingo)

Horário: 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Cartões amarelos: Marinho, Carlos Sánchez, Luiz Felipe, Felipe Jonatan (Santos); Weverson, Cuello, Léo Ortiz (Bragantino)

Gols: Alerrandro, aos 9min do primeiro tempo, e Ytalo, aos 37min do segundo tempo (Bragantino); Marcos Guilherme, aos 25min, e Marcos Leonardo, aos 50min do segundo tempo (Santos)