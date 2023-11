Santos aposta na boa fase de Soteldo diante do Cuiabá; saiba onde assistir

O Santos viu seu aproveitamento decolar com a volta de Soteldo, que foi afastado por indisciplina em julho.

Soteldo se desentendeu com o ex-técnico Paulo Turra e foi afastado, com aval do ex-coordenador Falcão. Turra e Falcão saíram do Santos sem deixar saudades.

A informação no Peixe é que o camisa 10 cometeu atos de indisciplina, como reclamar de um treinamento com os reservas. Soteldo não falou abertamente sobre o caso até agora.

Na sua ausência, o Santos jogou seis vezes: uma vitória, dois empates e três derrotas. Um aproveitamento de apenas 27% dos pontos.

Soteldo foi reintegrado por Diego Aguirre, que teve passagem curta, e passou a brilhar com o atual técnico Marcelo Fernandes.

Depois da reintegração, o Santos com Soteldo somou 59% dos pontos. Contando apenas os jogos com o baixinho como titular, o rendimento sobe mais ainda: quatro vitórias e um empate (86%).

A relação com o novo chefe

Soteldo conheceu Marcelo Fernandes ainda como auxiliar e adora o trabalho do agora técnico do Santos. Tido como pessoa de temperamento difícil, o venezuelano gosta da sinceridade de Marcelo, que apoia, mas cobra quando necessário.

Todos no Peixe falam sobre o foco de Soteldo, que não apresentou novos problemas de disciplina e tem se destacado individualmente.

Com o camisa 10 como titular, a expectativa do Santos é vencer o Cuiabá, segunda-feira (6), às 21h, na Vila Belmiro, para se afastar mais da zona do rebaixamento. O Peixe é o 15º, com 37 pontos, três à frente do Vasco, o primeiro clube no Z4.

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Horário: Às 21h desta segunda-feira (6)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Onde assistir: Premiere, streaming e internet

* LUCAS MUSETTI PERAZOLLI (SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS)