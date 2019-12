Santos anuncia treinador português para temporada 2020

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O Santos anunciou na manhã desta segunda-feira (23) a contratação do técnico Jesualdo Ferreira, de 73 anos. O treinador assinou contrato com o clube até o fim de 2020. Ele será apresentado pelo clube no dia 6 de janeiro.

O português será o 16º estrangeiro a comando a equipe alvinegra, dirigida nesta temporada pelo argentino Jorge Sampaoli.

Jesualdo desembarcará no Brasil em meio ao sucesso de seu compatriota Jorge Jesus, que levou o time do Flamengo aos títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, além do vice-mundial neste ano.

O novo comandante santista estava sem clube desde que deixou o Al Sadd, do Catar, no meio do ano. Em Portugal, ele trabalhou no Benfica, no Sporting e no Porto, este último pelo qual foi tricampeão nacional (2006/07, 2007/08 e 2008/09).

Em julho deste ano, o técnico causou polêmica ao dizer ao jornal português A Bola que o conterrâneo Jorge Jesus estava trabalhando na “pior liga do mundo”.

A declaração foi rebatida pelo próprio treinador do Flamengo. “O campeonato mais difícil do mundo é o Brasileiro, onde as equipes são mais equilibradas e todas têm grandes jogadores.”

Na última semana, Jesualdo esteve no Catar para acompanhar o Mundial de Clubes e, em nova entrevista ao periódico A Bola, recuou em sua crítica. “Causou grande celeuma no Brasil, consegui que todos os brasileiros estivessem contra mim. É o [campeonato] mais difícil, de fato. E [Jorge Jesus] ganhou.”

Com mais de quatro décadas de experiência no futebol, o treinador carrega o apelido de “O Professor” em sua terra natal. A referência vem do fato de que ele realmente deu aulas de especialização em futebol no Instituto Superior de Educação Física, de Lisboa.

Um dos alunos dele foi o multicampeão José Mourinho, atual técnico do Tottenham-ING.

Desde sua saída do Al Sadd, Jesualdo vinha atuando como comentarista na TV portuguesa. De acordo com a imprensa lusitana, ele considerava se aposentar dos gramados.

Ao aceitar o convite do Santos, ele terá de lidar com as dificuldades financeiras da equipe para montar um elenco competitivo para a temporada 2020.

A proposta orçamentária do Santos, aprovada em 14 de novembro pelo Conselho Deliberativo, prevê movimentação financeira bem mais modesta se comparada à deste ano. Serão R$ 249 milhões em receitas, R$ 130 milhões a menos do que em 2019, com estimativa de R$ 379 milhões.

O documento ainda registra R$ 69 milhões em vendas de jogadores, baseado em cálculo de negociações nas últimas temporadas, e não aponta a estimativa de compra de atletas.

Nesta temporada, o Santos gastou quase R$ 80 milhões com 14 contratações para satisfazer seu ex-treinador Jorge Sampaoli. Alguns nomes, como o peruano Cueva, além dos colombianos Uribe e Felipe Aguilar, terminaram o ano em baixa.

Para 2020, o clube já contratou o atacante Raniel, 23, e o lateral direito Madson, 27. Por outro lado, o zagueiro Gustavo Henrique e o lateral Victor Ferraz deixaram a equipe. O primeiro acertou com o Flamengo, enquanto o segundo se transferiu para o Grêmio.