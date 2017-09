RODADA

Santa Cruz afunda Goiás e deixa Z4 da Série B

foto: divulgação/Santa Cruz

Dois jogos agitaram a noite de futebol pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira, com mudanças na parte de baixo e na parte de cima da tabela. O América-MG assumiu a liderança, enquanto o Santa Cruz deixou a zona do rebaixamento e empurrou o Goiás.

Na primeira partida da noite, no Arruda, em Recife (PE), o Santa Cruz bateu o Goiás por 3 a 0, com um gol de João Paulo e dois de Bruno Paulo.

O resultado levou a Cobra Coral aos 27 pontos, deixando a zona do rebaixamento para assumir a 15ª colocação. O Goiás, estacionado nos 25 pontos, caiu para 17º e vai terminar a rodada entre os quatro últimos colocados.

Na outra ponta da tabela, Ceara e América-MG ficaram no empate por 1 a 1, no Castelão, em Fortaleza (CE). O time da casa vencia com gol de Elton até os 30 minutos da segunda etapa, quando Edno, que tinha acabado de entrar, marcou um golaço para empatar em sua estreia pelo Coelho.

Com o empate, o América segue na liderança, agora com 45 pontos, três a mais do que o segundo colocado Internacional. No entanto, o Colorado ainda pode retomar a ponta, já que, se vencer o Figueirense no sábado, no Beira-Rio, fica com uma vitória a mais do que o Coelho.

O Ceará, com 38 pontos, fica na quinta colocação e perdeu grande chance de entrar no G4 nesta rodada. Mesmo assim, o Vozão segue rondando as primeiras colocações e ainda firme na briga pelo acesso.

Outras seis partidas completam a rodada, todas disputadas neste sábado.