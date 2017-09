FINAL

Saiu o campeão da Série D do Brasileiro de 2017

foto: divulgação

O Operário é o grande campeão da Série D do Campeonato Brasileiro. Após golear o Globo no jogo de ida por 5 a 0, a equipe paranaense recebeu os rivais neste domingo para o duelo de volta e mesmo perdendo por 1 a 0 acabou confirmando as expectativas e ergueu a taça da Quarta Divisão do futebol nacional no estádio Germano Kruger.

Sem nada a perder, o Globo partiu para cima do Operário desde o primeiro minuto. Nem mesmo a grande presença da torcida adversária intimidou a equipe potiguar, que logo aos 14 minutos assustou o goleiro Simão com uma bomba de fora da área de Reinaldo. Dez minutos depois, Tiago Lima, aproveitando a sobra dentro da área após cruzamento, bateu firme para balançar as redes e abrir o placar para os visitantes.

O Operário parecia ter acordado para a partida após sofrer o gol. Aos 27 minutos Lucaas Batatinha participou de boa trama e chutou para o gol. Dasaev, no entanto, estava ligado para fazer a defesa e evitar o empate. Três minutos depois o goleiro do Globo novamente apareceu bem, bloqueando o arremate de Jean Carlo.

Embora a virada do Globo fosse improvável, o Operário voltou para o segundo tempo com uma postura mais agressiva na intenção de evitar uma derrota no jogo em que o time iria erguer o troféu de campeão da Série D. Aos 16 minutos, em cobrança de falta, Robinho quase empatou o jogo, batendo colocado por cima da barreira, mas mandando para fora, à direita da meta potiguar.

Aos 32 minutos o torcedor do Operário pôde gritar gol, mas não valeu. Em bola alçada na área, Dasaev subiu, mas não achou nada. Sosa, que disputava a jogada, acabou tocando no goleiro do Globo, enquanto a bola entrava, porém, o árbitro marcou falta de ataque no lance.

Nos minutos finais, a ânsia pela vitória do Operário ia desaparecendo na medida que a torcida seguia inflada pelo fato de estar prestes a soltar o gripo de campeão da Série D mesmo em desvantagem no placar. Depois de garantir o acesso à Terceira Divisão, o time paranaense conseguiu fechar sua campanha no campeonato com o título e, consequentemente, com uma grande festa em Ponta Grossa.