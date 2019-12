Saiba qual foi considerado o gol mais bonito do Brasileirão de 2019

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Não bastasse o título do Campeonato Brasileiro com uma campanha recheada de recordes, o Flamengo viu o gol de bicicleta de Arrascaeta, contra o Ceará, na Arena Castelão, pela 16ª rodada, ser eleito o mais bonito desta edição.

Arrascaeta receberá o troféu individual nesta segunda, no Prêmio Brasileirão 2019, evento na Zona Portuária do Rio de Janeiro. O uruguaio venceu a eleição popular, que contou com 16 gols e foi dividida em quatro fases: oitavas, quartas, semi e final. A sua bicicleta superou gols de Thiago Neves (Cruzeiro), Gabigol (Flamengo), Leandro Carvalho (Ceará) e Michael (Goiás).

A decisão foi anunciada neste sábado, pelo perfil oficial do Campeonato Brasileiro nas redes sociais, que fez coro para que o craque rubro-negro concorra pelo Prêmio Puskás 2020. Assista abaixo:

Antes da premiação de segunda-feira, Arrascaeta atuará diante do Santos neste domingo, na Vila Belmiro, pela última rodada do Brasileirão.