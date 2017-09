NA SÉRIE C

Saiba o que o Botafogo-PB precisa para não ser rebaixado

Foto: Raniery Soares/ Correio da Paraíba

A tragédia que estava se desenhando e está muito próximo de ser concluída. O Botafogo-PB vai entrar na última rodada da Série C do Campeonato Brasileiro de 2017 dentro da zona de rebaixamento, e não depende apenas de si para evitar ter que disputar a quarta divisão na próxima temporada.

O empate com o lanterna – e agora já rebaixado – ASA-AL na noite da última sexta-feira (01) obrigava que, para o Belo não entrar no Z2 ao fim da décima sétima rodada, o Moto Club-MA não conseguisse vencer o Cuiabá-MT no dia seguinte. Nada feito.

O rubro-negro maranhense fez o dever de casa, bateu o Dourado no Castelão 1 a 0, pulou para 20 pontos, e ficou dois a frente do time da estrela vermelha. Os clubes trocaram de posição na tabela. Agora o Belo é o nono, enquanto o Moto é o oitavo, primeiro fora da zona da degola.

O Confiança-SE, que venceu o Fortaleza e foi a 22 pontos, era um dos rivais que o Botafogo-PB poderia ultrapassar na última rodada para assegurar a permanência na terceira divisão. Agora resta o próprio Moto Club-MA, único time que os paraibanos conseguiram vencer nos últimos dez jogos – no mais, oito derrotas e um empate -, e o Salgueiro-PE, que ainda joga nesta segunda-feira (04).

No próximo sábado (09), às 19h30, acontece a última rodada da fase de grupos. O Moto Club-MA vai visitar o Fortaleza, no estádio Presidente Vargas. O time cearense precisa vencer de qualquer maneira para se classificar para o mata-mata sem depender de outros resultados, o que interessa bastante ao Botafogo-PB, que não pode nem sonhar que seu adversário some os três pontos.

Em caso de empate neste jogo, os botafoguenses se salvam caso vença sua partida, já que ficaria com uma vitória a mais, primeiro critério de desempate.

Por sua vez, o Belo vai enfrentar o líder Sampaio Corrêa-MA fora de casa. Caso o CSA-AL não vença o Salgueiro-PE nesta segunda-feira (04), a Bolívia Querida garante antecipadamente a primeira colocação, o que lhe deixaria confortável para poupar alguns jogadores visando o mata-mata da próxima fase. Caso os alagoanos consigam a vitória, o Bota-PB ainda pode ultrapassar o Carcará do Sertão, que tem 21 pontos, máximo de pontos alcançáveis pelos paraibanos. Porém, não seria fácil. Atualmente, o saldo de gols do time pernambucano é de 4, enquanto o do time da Maravilha do Contorno é de -4.

Se não vencer sua partida, o Botafogo-PB estará automaticamente rebaixado, independente dos outros resultados.