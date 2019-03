Romero entrega Obras e revitalização e equipamentos esportivos do Parque da Criança

O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, dispensando qualquer caráter solene para o ato, entregou na manhã deste domingo, 10, as obras de revitalização do Parque da Criança. Foram restaurados e modernizados diversos módulos esportivos, que há quase três décadas encontram-se instalados naquela área de lazer. Dentre outras melhorias, o Parque ganhou novas pistas de BMX (bicicross) e skate, além de quadras reformadas para as práticas de futsal, basquete, vôlei e tênis.

A iniciativa do governo municipal, segundo atestou o secretário Teles Albuquerque, da Juventude, Esporte e Lazer do Município, viabilizou a instalação de três academias de saúde populares com cobertura, dotadas de modernos equipamentos, bem como a ampliação dos quiosques para dimensões de 12 por 12 metros, destinados às atividades do Programa Mexe Campina.

O Parque da Criança, com seus 27 anos de existência, também ganhou novos brinquedos, pintura de qualidade, além de 385 novas colunas de concreto que circulam aquela área de lazer. O espaço está ainda melhor para atender os desportistas da cidade.

Em relação às pistas de BMX (bicicross) e skate, ambas foram completamente revitalizadas. No caso da tradicional pista de bicicross, um novo circuito foi desenhado, com reformas no platô de largada e aplicação de asfalto nas rampas de curva. Já no final deste mês haverá uma competição interestadual na nova pista de skate e a de bicicross está igualmente pronta para receber competições oficiais.

Além do Parque da Criança, a Prefeitura está fazendo intervenções e reformas também na Vila Olímpica Plínio Lemos, no bairro de José Pinheiro, e no Ginásio “O Meninão”, no bairro Dinamérica. O Meninão, inclusive, já conta com quadra nova, além de ser feita a reestruturação da bateria de banheiros daquele equipamento.

Já no Plinio Lemos, a PMCG está reconstruindo arquibancadas, implantando gramado, além de reformar a quadra daquele espaço. Em relação ao Parque da Liberdade, informou que a meta é inaugurá-lo oficialmente ainda este ano, pois as obras avançam a cada dia.

Também lembrou que o governo municipal investiu na construção de mais de 50 praças com academias populares, como ainda aplica recursos no futuro parque do Conjunto dos Professores e numa nova área esportiva em fase de execução no bairro do Tambor. Todo este esforço é no sentido de incentivar a pratica esportiva na cidade.

Presenças – Durante a visita que marcou a visita e entrega oficial das obras do Parque da Criança, o prefeito esteve acompanhado do deputado federal Pedro Cunha Lima; do deputado estadual Tovar Correia Lima; dos vereadores Marcos Raia, Soraya Brasileiro, Alexandre do Sindicato Renan Maracajá e Ivan Batista; secretários Joia Germano (Cultura); Fábio Agra Medeiros (Agricultura); Fernanda Ribeiro (Obras); Dunga Junior (presidente da Urbema); Rosália Lucas (Desenvolvimento Econômico); comandante do31.º Batalhão de Infantaria Motorizado, Adriano Araújo Bezerra, e desportistas de Campina Grande.