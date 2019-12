Roger vence o Geisel e conquista a Copa de Seleções de Bairros

Com mais de três mil espectadores presentes no estádio da Graça, em Cruz das Armas, a seleção do Roger venceu a do Geisel pelo placar de 1 a 0, e levantou o título da Copa de Seleções de Bairros 2019, na noite deste sábado (30).

A competição realizada pela Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), através da Secretaria de Juventude Esporte e Recreação (Sejer), contou com a participação de 52 equipes, mais de 1.300 atletas e entrou para a história como o maior campeonato de futebol amador da Capital.

“O objetivo da competição, de fomentar o esporte, fazer a integração entre os bairros da cidade, foi alcançado”, disse o secretário da Sejer, Emano Santos, durante a cerimônia de entrega de troféus e medalhas para as equipes, que contou ainda com cheque simbólico no valor de 5 mil para a seleção campeã e 3 mil para a vice.

“Temos que ressaltar, também, a parte disciplinar dos atletas, os talentos que surgiram, e parabenizar todas equipes que participaram, porque o futebol amador ficou mais fortalecido”, concluiu o secretário.

O título coroou uma campanha impecável do Roger, que disputou oito jogos, venceu quatro e empatou outras quatro. O atacante e capitão do time, Sandro Lima, destacou a oportunidade de representar o bairro, da importância da competição, e o sabor de ser campeão.

“O melhor possível, ainda mais numa competição dessa magnitude, que foi de muito sucesso. Nossa equipe mereceu, porque jogamos bem e tivemos o apoio fundamental da torcida, que veio em massa nos incentivar”, afirmou.

A Copa de Seleções de Bairros em destaque – A competição atingiu números impressionantes, como recorde de participantes, premiação em dinheiro, presença de público nas arquibancadas, descoberta de novos talentos e transmissão ao vivo em TV, internet e Rádio.

Transmissão – Tiveram a participação da Rede Paraíba de Comunicação, através da Radio CBN e do GloboEsporte.com, além da TV Cidade de João Pessoa, emissora da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP).

“A TV Cidade cumpriu novamente seu papel de não apenas valorizar, como levar cada vez mais distante as virtudes, belezas e talentos de nossa terra. Nossas transmissões bateram sucessivos recordes de audiência, em um desempenho que superou até a média de público do Campeonato Paraibano deste ano. Em um dos jogos tivemos mais de 4 mil pessoas que nos assistiram ao vivo, sem contar aquele que nos viram pelo Canal 8 da NET”, disse o diretor da emissora, Luis Alberto Guedes.

Novos craques – O sonho de ser jogador profissional está mais perto para 12 atletas que disputaram a Copa de Seleções, com idades entre 18 e 20 anos. Eles despertaram o interesse de clubes da Paraíba e até de fora do estado, para a realização de testes.

“Nos orgulhamos pela competição ter conseguido esse feito, de ter servido de vitrine para esses atletas”, disse Epitácio Borges, que coordenou os jogos. Ele disse ainda que será formada uma seleção com os destaques da competição, para a realização de jogos amistosos com o sub-20 do Botafogo (PB) e uma equipe amadora de Pernambuco.

Solidariedade – Além de abrilhantar a festa, o público de mais de três mil espectadores, de acordo com a Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), foi importante para ajudar a campanha Natal sem Fome, da Rede Paraíba de Comunicação, que contou com a doação de alimentos dos presentes.