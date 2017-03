NESTA QUARTA-FEIRA

Rodada decisiva definirá últimos classificados da Copa do Nordeste

Nesta quarta-feira será disputada a última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Até agora, apenas três equipes já estão confirmadas nas quartas de final da competição. Bahia, Sport e Campinense já estão classificados para a próxima fase e jogam apenas para cumprir tabela. Das outras 17 equipes, 11 ainda brigam por uma chance de avançar a próxima fase.

A competição é formada por cinco grupos com quatro equipes. Se classificam para a próxima fase os primeiros colocados de cada grupo além dos três melhores segundos colocados. Dos dez confrontos desta sexta rodada, seis envolvem ao menos um time interessado na classificação – estes duelos serão realizados simultaneamente às 21h45 (de Brasília).

No Grupo A, o já classificado Campinense encara o Santa Cruz, no estádio do Arruda. O Tricolor do Arruda precisa de apenas um empate para conseguir a classificação. No outro duelo do grupo, o Náutico enfrenta o Uniclinic no estádio Domingão. Para avançar, o TImbu precisa vencer o adversário, torcer por uma derrota do Santa Cruz e tirar uma diferença de quatro gols.

foto: Bahia/Divulgação

A situação no Grupo B já está definida e os jogos servirão apenas para cumprir tabela. O primeiro colocado, Bahia, será o único integrante do grupo que avançará às quartas de final. Nesta quarta, o Tricolor de Aço recebe o Fortaleza na Arena Fonte Nova, enquanto o Altos recebe o Moto Clube.

Já no Grupo C, o Sport Recife joga contra o Sampaio Correa, no Castelão, em um duelo sem pretensões, pois enquanto o visitante já está classificado, o mandante não tem chances de classificação. O outro duelo do grupo será disputado entre Juazeirense e River-PI. A equipe do Piauí precisa de um empate para assegurar a vaga, por ser um dos melhores segundos colocados.

Enquanto ABC e CSA se enfrentam em partida sem nenhuma motivação, CRB e Itabaiana jogam pela liderança do Grupo D. O CRB, com oito pontos, conta com o apoio da torcida no estádio Rei Pelé para vencer e ultrapassar o Itabaiana, com 10 pontos, na tabela. Os sergipanos precisam apenas de um empate para confirmar a classificação, mas podem avançar mesmo derrotados, como um dos três melhores segundo colocados.

Um dos jogos que mais prometem emoção será realizado pelo Grupo E. O Vitória visita o Sergipe, no estádio Batistão, com ambas as equipes empatadas com 10 pontos decidindo a liderança do grupo. Ainda pelo mesmo grupo, América-RN e Botafogo-PB fazem o duelo de eliminados no estádio Almeidão.

Confira todos os jogos da rodada decisiva:

19h ABC x CSA

20h Altos x Moto Club

20h30 Botafogo-PB x América-RN

21h45 Uniclinic x Náutico

21h45 Sampaio Correa x Sport

21h45 Sergipe x Vitória

21h45 Bahia x Fortaleza

21h45 CRB x Itabaiana

21h45 Juazeirense x River-PI

21h45 Santa Cruz x Campinense