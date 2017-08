SEGUE O JOGO

Rodada 2 da Segundona do Paraibano marca duas estreias nesta quarta-feira

Três jogos movimentam a segunda divisão do Campeonato Paraibano de 2017 nesta quarta-feira (16). A rodada de número 2 marca também a estreia de dois times na competição.

Pelo Grupo Agreste, o Sport Campina, que venceu a Picuiense por 5 a 1 na estreia, agora enfrenta o Perilima, que faz sua primeira partida no certame.

Foto: Ascom / Perilima

O time dirigido por Aluizio Júnior será formado por nomes experientes, como o volante Izaias e o atacante Fernando Gaúcho, e também por jovens, como Hércules, que veio emprestado pelo Serrano. O duelo será às 20h, no estádio Amigão, em Campina Grande.

Em Teixeira, às 19h, o novo residente da cidade, o Femar, comandado por Tazinho, vai estrear na segundona recebendo o Nacional de Patos, que bateu o Nacional de Pombal por 2 a 1, em um jogo polêmico, válido pela primeira rodada do Grupo Sertão. Revelado pelo Canário, o atacante Du agora veste a camisa da Águia da Serra, e pode fazer valer a lei do ex no confronto de logo mais.

No CT Ivan Thomaz, em João Pessoa, às 20h Miramar e Spartax, que perderam no último domingo, duelam em busca de reabilitação pelo Grupo Litoral, que terá seu segundo jogo na quinta-feira (17), às 20h e no mesmo local da partida de hoje, onde o São Paulo Crystal vai desafiar a Desportiva Guarabira.