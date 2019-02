Reunião discute profissionalização das corridas de rua em Campina Grande

A secretaria de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel) da Prefeitura de Campina Grande realizou reunião, na manhã de sexta-feira, na Associação Campinense de Imprensa (ACI), para discutir melhorias, aperfeiçoamento e profissionalização das corridas de rua na cidade.

O encontro que contou com a participação de vários órgãos da segurança pública, Federação Paraibana de Atletismo (FPBA), representantes de assessorias esportiva e promotores de corridas.

O evento foi coordenado pelo secretário da Sejel, Teles Albuquerque, e pelo superintendente da STTP, Félix Neto, além das participações do presidente da FPBA, Jonatas Martins, e o vereador Sargento Neto.

O comandante regional do Corpo de Bombeiros, tenente-coronel Jean Benício, tenente Gláucio, representando a CPTRAN, capitão França, por parte do Comando do 31º BIMTZ, o coordenador de esportes da UEPB, Eugênio Moura, além deVânia Santos, do Conselho Regional de Educação Física, e Jansen Ramos Campos, representando o Sesi, também prestigiaram a reunião.

No encontro, foram discutidos vários pontos que serão postos em prática para a profissionalização das corridas de rua em campina Grande em 2019. Dentre elas, a adequação das provas a um calendário pré-estabelecido, a segurança do atleta e medidas para o mínimo de interferência na mobilidade urbana da cidade.

O superintendente da STTP, Félix Neto, classificou a reunião como “extremamente importante”, visto que, “a partir dela é possível definir melhor, trajetos e regras para as corridas”.

Félix destacou que está discutindo e pactuando democraticamente estes pontos com os organizadores dos eventos é um ponto alto.

O superintendente afirmou ainda que existe recomendação do prefeito Romero Rodrigues para se encontrar a melhor forma para desenvolver esse calendário, de maneira que todos saiam ganhando: a população, os organizadores das corridas e, sobretudo, os atletas.

Para Teles Albuquerque, secretário da Sejel, a preocupação em reunir as entidades que se fizeram presentes ao encontro teve por finalidade planejar e profissionalizar uma modalidade esportiva que é tão procurada na atualidade: a corrida de rua.

Ele disse que, de agora em diante, o serviço que será entregue ao atleta vai ser de melhor qualidade. Teles ressaltou ainda que a corrida de rua é um grande passo para uma sociedade ativa e saudável, mas lembrou que atividade deve ser realizada com reponsabilidade e profissionalismo.