Resultados mantêm Treze fora de perigo e ainda há como sonhar com classificação

O risco de rebaixamento ainda existe, mas os resultados da sétima rodada do Paraibano 2019 foram considerados bons para atual situação do Treze na tabela do Grupo A.

Com seis pontos somados, distribuídos em duas vitórias e quatro derrotas até então, o Galo viu o Serrano ser goleado pelo CSP no Amigão e o Sousa levar o gol de empate da Perilima aos 47 minutos do segundo tempo.

Caso consiga vencer o Atlético de Cajazeiras neste domingo, o Alvinegro vai chegar aos nove pontos, distanciar-se quatro do lanterna Lobo da Serra e de quebra se reaproximar do Dinossauro sertanejo, ainda sonhando com a classificação às semifinais.

No recorte de momento, o Sousa permanece na vice-liderança do Grupo A, com 13 pontos, quatro a mais que o terceiro colocado Nacional de Patos.

Dois jogos complementam a rodada neste domingo (24): Treze x Atlético de Cajazeiras, no Amigão, às 16h, e Nacional x Campinense, em Patos, às 17h.

Ironicamente, os rivais Galo e Raposa precisam um do outro para melhorarem suas situações na tábua de classificação.

No caso do Rubro-Negro, um triunfo no Sertão, combinado com a vitória trezena em Campina Grande, consolida de vez a equipe na liderança do Grupo B, com a classificação para o mata-mata cada vez mais encaminhada.

Veja como estão as tábuas de classificação das duas chaves do estadual de 2019.

GRUPO A

1° BOTAFOGO-JP: 18 pontos (7 J)

2° SOUSA: 13 pontos (7 J)

3° NACIONAL: 9 pontos (6 J)

4° TREZE: 6 pontos (6 J)

5° SERRANO: 5 pontos (7 J)

GRUPO B

1º CAMPINENSE: 11 pontos (6 J)

2° ATLÉTICO DE CAJAZEIRAS: 10 pontos (6 J)

3° PERILIMA: 9 pontos (7 J)

4° CSP: 6 pontos (7 J) -4 SG

5° ESPORTE: 6 pontos (7 J) -7 SG