BRASILEIRÃO

Reservas vão mal e Santos perde para o Botafogo no Rio

foto: divulgação/Botafogo

Os reservas do Santos não colocaram qualquer dúvida na cabeça de Levir Culpi para o jogo de quarta-feira, contra o Barcelona-EQU, pela Libertadores. Em chance de ouro para mostrar serviço, contra um time misto do Botafogo, no Rio, o Peixe foi dominado pelo time da casa e só não perdeu por mais de 2 a 0 devido à boa atuação de Vanderlei. Rodrigo Lindoso e Guilherme foram os artilheiros do embate.

Com o resultado, os cariocas chegaram a 37 pontos e vão dormir na quinta posição. Já os paulistas seguem com 41, em terceiro, e podem ver a diferença para o líder Corinthians aumentar.

O Botafogo foi amplamente superior desde os primeiros minutos e desperdiçou diversas chances antes de marcar. Os cariocas chegaram aos gols nos minutos finais do primeiro tempo, com Rodrigo Lindoso e Guilherme. Na etapa final, os donos da casa mais administraram o resultado e não permitiu que o Santos buscasse o resultado.

Na próxima rodada, o Botafogo vai até a capital paranaense para enfrentar o Coritiba, no próxima domingo. Já o Santos volta a campo no sábado, quando receberá o Atlético-PR, na Vila Belmiro.