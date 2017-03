TAÇA RIO

Reservas do Flamengo vão bem e goleiam a Portuguesa-RJ

Foto: Gilvan de Souza/CRF

O time reserva do Flamengo atropelou a Portuguesa carioca em Volta Redonda na noite deste sábado, na estreia das duas equipes na Taça Rio, segundo turno do Estadual. Leandro Damião foi o destaque com três gols na goleada de 5 a 1. Juan e Lucas Paquetá completaram para os cariocas, e Marcão descontou para o time da Ilha do Governador.

O Flamengo assumiu a liderança do grupo B com três pontos, superando no saldo de gols o Nova Iguaçu e o Botafogo. Já a Portuguesa, que ainda não venceu no Estadual, deve fechar a rodada na lanterna do Grupo C.