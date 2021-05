Renato Gaúcho pode estar no horizonte do Corinthians

YAGO RUDÁ

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – A diretoria de futebol do Corinthians segue em busca de um novo nome para o comando técnico da equipe após a demissão de Vagner Mancini. Na manhã desta segunda-feira (17), a cúpula do Alvinegro se reuniu para debater quais seriam os alvos do clube nos bastidores. Ex-treinador do Grêmio, Renato Gaúcho ganha força, mas a pedida salarial pode ser um problema.

O nome de Renato agrada à diretoria de futebol do Corinthians, mas as negociações de fato ainda não foram abertas. Nos próximos dias, os representantes do treinador terão uma reunião com os diretores do Alvinegro para conhecer o projeto do clube e falar sobre valores e termos de contrato. A aproximação, no entanto, não significa que haja um acordo entre as partes.

O Corinthians busca um treinador que tenha uma boa relação com os jogadores e facilidade para lançar os garotos da base ao time profissional. Além disso, o clube não abre mão de sua política de cortes de gastos e, portanto, o novo comandante precisa aceitar o fato de lidar com poucos ou nenhum reforço para o início do Campeonato Brasileiro.

Por conta de seu trabalho no Grêmio, com a promoção de atletas da base e um futebol de imposição técnica, Renato entrou no radar do Corinthians. O maior problema na negociação está no salário do treinador, considerado incompatível com a atual situação financeira do clube do Parque São Jorge.