Raposa mineira decepcionou sua torcida na temporada 2019

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O Cruzeiro vai jogar a Segunda Divisão em 2020. O time de Belo Horizonte foi derrotado por 2 a 0 para o Palmeiras neste domingo (8), no Mineirão, e termina o Campeonato Brasileiro na 17ª colocação.

O Cruzeiro começou o jogo nitidamente nervoso e, logo no primeiro minuto, Léo foi desviar uma bola de cabeça e quase colocou contra a própria meta. Fábio evitou o gol contra. Os dois praticamente dividiram a posse de bola, mas com poucas chances criadas, especialmente pelo esquema do time mineiro, que se defendia com praticamente todo mundo. Os mineiros finalizaram só três vezes, mas erraram todas, enquanto os palmeirenses finalizaram quatro vezes, sendo duas delas para defesas de Fábio.

No segundo tempo, o Cruzeiro voltou atacando um pouco mais, especialmente com investidas de Sassá, mas nada que desse trabalho para Weverton. A tentativa pelo gol fez o jogo mostrar espaços para o Palmeiras e, em um contra-ataque e excelente triangulação, o placar foi inaugurado. Dudu recebeu bola na entrada da área, deu toque de calcanhar para Veiga, que cruzou da linha de fundo para Zé Rafael chutar e abrir o placar. A torcida desanimou, o time continuou tentando, mas pouco conseguia. No contra-ataque, os palmeirenses ainda foram para cima com as entradas de Veron e Willian. Dudu conseguiu fazer o segundo após cruzamento na pequena área.

Aos 35 minutos do segundo tempo, o jogo chegou até a ser interrompido por conta de vandalismo praticado no estádio, com cadeiras quebradas e atiradas e intervenção da Polícia Militar, com bombas e tiro de bala de borracha.

Aos 40, a partida foi novamente paralisada, com todos os atletas reunidos no centro do gramado. Depois de mais de cinco minutos, a decisão do árbitro foi de acabar o duelo antes mesmo do apito final por falta de segurança.

Vários torcedores foram carregados, a brigada do Corpo de Bombeiros prestou atendimento a diversos deles, e alguns desceram até o gramado para receber atendimento. O telão do estádio exibiu a mensagem para que todos os torcedores saíssem do local. A equipe da TV Globo reportou que o delegado da partida pediu para que a imprensa deixasse o campo.

Os jogadores do Palmeiras deixaram o gramado às pressas, os árbitros foram conduzidos para os vestiários com escudos da Polícia Militar, e vários jogadores cruzeirenses deixaram o gramado chorando.

Com a bola rolando, o primeiro gol foi marcado por Zé Rafael, em jogada que começou com belíssimo toque de calcanhar de Dudu para Raphael Veiga, que deu a assistência. O segundo foi feito por Dudu, de cabeça, dentro da área. O Cruzeiro quase não conseguiu incomodar Weverton e só chutava de fora da área.

Apesar da vitória, o Palmeiras não conseguiu alcançar o vice-campeonato por conta da goleada aplicada pelo Santos em cima do Flamengo na Vila Belmiro.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 0 X 2 PALMEIRAS

Data: 08 de dezembro de 2019, domingo

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Hora: 16h (de Brasília)

Juiz: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistentes: Luis Claudio Regazone e Silbert Faria Siquim (ambos do RJ)

VAR: Carlos Eduardo Braga Nunes (RJ)

Cartão amarelo: Zé Rafael (PAL)

Gol: Zé Rafael, aos 11 min do 2º T; Dudu, aos 37 min do 2º T

CRUZEIRO: Fábio; Orejuela (Weverton), Léo, Cacá e Dodô; Henrique, Éderson, Jadson e Marquinhos Gabriel; Pedro Rocha (Maurício) e Ezequiel (Sassá).

T.: Adilson Batista

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Luan, Antônio Carlos e Diogo Barbosa; Matheus Fernandes, Bruno Henrique e Lucas Lima; Raphael Veiga (Willian), Zé Rafael (Veron) e Dudu

T.: Andrey Lopes