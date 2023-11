Quem será campeão brasileiro se resultados do 1º turno se repetirem

O Brasileiro vai para as últimas quatro rodadas com a briga pelo título aberta. A reportagem simulou como ficaria a tabela no final se os resultados dos jogos restantes fossem iguais aos dos confrontos do primeiro turno.

A projeção também repetiu os placares para as partidas atrasadas, como as de Botafogo e Bragantino, que serão disputadas durante esta Data Fifa.

CAMPEÃO NO SALDO

O Palmeiras se sagraria campeão no saldo de gols, levando a melhor sobre o Botafogo. O time alviverde terminaria com os mesmos 71 pontos e 21 vitórias do Alvinegro carioca, mas teria um gol de vantagem (31 a 30).

O Red Bull Bragantino viria em terceiro e o Grêmio completaria o G4. O Massa Bruta somaria 70 pontos, enquanto o time tricolor gaúcho teria 66.

Atlético-MG e Flamengo ficariam com as duas vagas na pré-Libertadores. O Galo apareceria em quinto, com 63, seguido pelo time rubro-negro, em sexto, com 62.

Palmeiras, Botafogo e Bragantino chegariam com chances de título na última rodada. Em tal cenário, enquanto a briga entre os dois primeiros seria no saldo (considerando vitórias de ambos nos respectivos confrontos), o Massa Bruta só precisaria de um triunfo, mas acabaria empatando com o Vasco.

COMO FICARIA A PONTA DA TABELA

1 – Palmeiras: 71 pontos (21 V, 31 SG)

2 – Botafogo: 71 pontos (21 V, 30 SG)

3 – Bragantino: 70 pontos (18 V, 17 SG)

4 – Grêmio: 66 pontos (20 V, 8 SG)

5 – Flamengo: 65 pontos (18 V, 15 SG)

6 – Atlético-MG: 64 pontos (18V, 17 SG)

JOGOS RESTANTES SIMULADOS COM PLACAR DO 1º TURNO

– Palmeiras: nove pontos — 3 vitórias (3 a 1 no Fortaleza, na 16ª rodada, 4 a 1 no América-MG, na 17ª rodada, 1 a 0 no Cruzeiro, na 19ª rodada) e 1 derrota (2 a 1 para o Fluminense, na 18ª rodada)

– Botafogo: 11 pontos — 3 vitórias (2 a 0 no Fortaleza, na 10ª rodada, 4 a 1 no Coritiba, na 17ª rodada, 3 a 1 no Inter, na 19ª rodada) e dois empates (2 a 2 com o Santos, na 16ª rodada, 0 a 0 com o Cruzeiro, na 18ª rodada)

– Red Bull Bragantino: 11 pontos — 3 vitórias (4 a 0 no Flamengo, na 11ª rodada, 3 a 0 no Fortaleza, na 17ª rodada, 1 a 0 no Coritiba, na 18ª rodada) e dois empates (0 a 0 com o Inter, na 16ª rodada, 1 a 1 com o Vasco, na 19ª rodada)

– Grêmio: 7 pontos — 2 vitórias (1 a 0 no Atlético-MG, na 17ª rodada, 2 a 1 no Fluminense, na 19ª rodada), 1 empate (1 a 1 com o Goiás, na 17ª rodada) e 1 derrota (1 a 0 para o Vasco, na 18ª rodada)

– Atlético-MG: 6 pontos — 2 vitórias (2 a 0 no São Paulo, na 18ª rodada, 1 a 0 no Bahia, na 19ª rodada) e 2 derrotas (1 a 0 para o Grêmio, na 16ª rodada, 2 a 1 para o Flamengo, na 17ª rodada)

– Flamengo: 5 pontos — 1 vitória (1 a 0 no Atlético-MG, na 17ª rodada), 2 empates (1 x 1 com o América-MG, na 16ª rodada, 1 a 1 com o São Paulo, na 19ª rodada) e 2 derrotas (0 a 4 para o Bragantino, na 11ª rodada, 3 a 0 para o Cuiabá, na 18ª rodada)

BRIGA NA PARTE DE BAIXO

Bahia, Cruzeiro e Coritiba terminariam no Z4, além do já rebaixado América-MG. O Tricolor de Aço ficaria com 43 pontos, na primeira posição da zona da degola, seguido pela Raposa, com 42; Coxa e Coelho somariam 32 e 22 pontos, respectivamente.

Santos, Vasco, Goiás e Inter se salvariam por pouco. Enquanto cada um dos alvinegros teria 44 pontos, o Esmeraldino e o Colorado empatariam em 45.

A TABELA COMPLETA

1 – Palmeiras: 71 pontos

2 – Botafogo: 71 pontos

3 – Bragantino: 70 pontos

4 – Grêmio: 66 pontos

5 – Atlético-MG: 63 pontos

6 – Flamengo: 62 pontos

7 – Athletico-PR: 59 pontos

8 – Cuiabá: 56 pontos

9 – Fluminense: 53 pontos

10 – Corinthians: 52 pontos

11 – São Paulo: 51 pontos

12 – Fortaleza: 49 pontos

13 – Inter: 45 pontos

14 – Goiás: 45 pontos

15 – Vasco: 44 pontos

16 – Santos: 44 pontos

17 – Bahia: 43 pontos

18 – Cruzeiro: 42 pontos

19 – Coritiba: 32 pontos

20 – América-MG: 22 pontos

