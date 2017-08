ABERTURA

Quatro times largam bem na Segundona do Paraibano 2017

foto: divulgação/Nacional

Quatro times largaram bem na primeira rodada do Campeonato Paraibano da Segunda Divsão de 2017, que aconteceu neste sábado, nas cidades de Campina Grande, João Pessoa e Patos.

Em Campina, o Sport Campina goleou o Picuiense por 5 a 1 no Estádio Presidente Vargas, em Campina Grande. Caíque, Léo Lima, Kevin, Maílson e Aleff marcaram para o Sport. Nêgo Pai anotou o tento de honra dos visitantes.

O Sport Campina volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar a Perilima, no Amigão. Já o Picuiense só joga no dia 20, também contra a Perilima, no Amigão.

No Tomazão, em João Pessoa, o São Paulo Crystal venceu o Spartax por 2 a 0 na rodada dupla do Grupo do Litoral. Os dois times voltam a jogar no meio de semana. Na quarta-feira, o Miramar recebe o Spartax. E na quinta, tem São Paulo Crystal x Desportiva. Os dois jogos acontecem às 20 horas, no Tomazã

Na partia principal, a Desportiva Guarabira bateu o Miramar por 3 a 1. Na próxima rodada, o Miramar recebe o Spartax no Tomazão, quarta-feira. Na quinta, a Desportiva pega o São Paulo Crystal.

Finalmente pelo Grupo do Sertão, o Nacional de Patos veuce o seu xará Nacional de Pombal por 2 a 1, no Estádio José Cavalcanti, em Patos. Na segunda rodada, o Canário do Sertão enfrenta o Femar no Dorjão, na quarta-feira, em Teixeira. No domingo, Nacional de Pombal recebe o Femar no Pereirão.