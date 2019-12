Quase todo o time do Flamengo na seleção do Brasileirão de 2019

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O Flamengo dominou a seleção do Campeonato Brasileiro. No Prêmio Brasileirão, a cerimônia de encerramento oficial da competição, ocorrida na noite desta segunda-feira (9), no Rio de Janeiro, o campeão de 2019 emplacou nove nomes no time ideal da competição, além do técnico Jorge Jesus e de Bruno Henrique como o melhor jogador da Série A na temporada.

A equipe ideal do Brasileirão conta com Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí, Filipe Luís, Gerson, Everton Ribeiro, De Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Do time conhecido e escalado pelo treinador português, apenas o goleiro Diego Alves e o volante Willian Arão ficaram fora da formação ideal.

As outras duas vagas vieram do Paraná. O goleiro Santos e o meio-campista Bruno Guimarães, ambos do Athletico-PR e destaques também na campanha do título da Copa do Brasil, completam os 11 titulares do time do Brasileiro, eleito por jornalistas que cobrem a temporada.

A revelação do campeonato ficou sob posse de Michael, atacante de 23 anos e destaque do Goiás na competição. O Flamengo ainda arrebatou o prêmio de golaço da Série A, com a bicicleta de Arrascaeta diante do Ceará, e o troféu de Craque da Galera, com Everton Ribeiro.

A supremacia flamenguista apenas reflete o ocorrido dentro de campo. Sob o comando de Jorge Jesus, o clube rubro-negro bateu recorde de pontos ao terminar o Brasileirão com 90 pontos, nove a mais do que o antigo recorde, pertencente ao Corinthians de 2015.

Foram ainda 86 gols marcados, 22 a mais do que o segundo colocado no quesito (Grêmio), e as duas primeiras posições na briga pela artilharia. Gabigol encerrou o Brasileirão como goleador do torneio, com 25. Bruno Henrique, o craque da competição pela CBF, fez 21 durante toda a disputa da Série A em 2019.