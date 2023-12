Professor lança livro sobre a conquista de título do Treze em 2023

Deu 13 em 2023. Esse é o título do novo livro do professor Mário Vinícius Carneiro, membro da Academia de Letras de Campina Grande.

A obra conta a história do time do Treze, traçando toda a sua trajetória no ano de 2023 até a conquista do título de campeão paraibano.

Durante entrevista na Rádio Caturité FM, nesta quinta-feira (21), o professor deu detalhes sobre o livro.

– O livro é uma narrativa cronológica sobre essa conquista. Nós entrevistamos treinador, atletas, dirigentes, membros da comissão técnica e detalhamos todo o campeonato, rodada a rodada até o dia da conquista, inclusive com os bastidores – revelou.

O lançamento será no dia 26, no Museu dos Três Pandeiros, localizado às margens do Açude Velho e está sendo vendido no Cata Livros, na Banca do Orlando e Banca da Suane, ao preço de R$ 50,00.