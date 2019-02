Pressionados, Esporte e Treze se enfrentam para fugir da vice-lanterna

Pressionados pela penúltima colocação de seus grupos, Esporte de Patos e Treze se enfrentam logo mais, às 17h, no estádio José Cavalcanti. A pretensão das duas equipes é a mesma: se reabilitar de derrotas nos clássicos da semana passada.

A partida deste domingo, no JC, tem validade pela sexta rodada do Campeonato Paraibano de 2019.

O Alvirrubro patoense protagoniza uma péssima campanha nesse retorno à elite estadual. A quarta posição no Grupo B só não deixa o time em situação mais dramática por causa do CSP, o pior colocado geral no certame. Mas o Tigre venceu o Nacional de Patos, ontem, e começa a reagir.

O desempenho ruim do Esporte rendeu na demissão do técnico Washington Lobo, e para o seu lugar, Marcos Nascimento, que estava como gerente de futebol, reassume a equipe. Com o treinador, inclusive, o Patinho costuma ir bem, a prova disso é o desempenho de título na Segundona do ano passado.

Treze

Do lado trezeano a pressão também é grande. O Alvinegro perdeu três dos cinco jogos que fez no primeiro turno do estadual, vindo de duas derrotas consecutivas.

Com o time na vice-lanterna do Grupo A, com apenas seis pontos somados, na frente apenas do Serrano-PB, o técnico Marcinho Guerreiro vai para o seu segundo jogo comandando a equipe e quer mostrar que consegue encaixar o elenco em tempo hábil para ainda buscar a classificação.

Depois de uma semana de reformulação no plantel e Gerência de Futebol, o treinador ganhou reforços e vai mandar a campo uma equipe bem modificada em relação ao Clássico dos Maiorais do domingo passado.

Indicado por Guerreiro, o lateral direito Mateus Rubens vai estrear. O também recém contratado atacante Vanger é dúvida entre os titulares, mas viajou com a delegação trezeana e deve marcar estreia.

O único desfalque galista é o zagueiro Léo Fioravanti, que tomou o terceiro cartão amarelo contra o Campinense e está suspenso.

Arbitragem

A arbitragem de Esporte de Patos x Treze vai ficar por conta de Rodrigo Batista, com Luiz Filipe Correia e Oberto da Silva nas assistências. Guilherme Fonseca é o quarto árbitro. O quarteto é da FPF.

Prováveis escalações

Esporte de Patos: Evandrízio, Morcego, Eduardo Sousa, Moisés e Nino Potiguar; Otávio, Ieures, Carioca e Felipe Quaresma; Ruan e Júnior Mineiro. Técnico: Marcos Nascimento.

Treze: Mauro Iguatu, Mateus Rubens, Ramos, Brumati e Thales; Elielton, Coppetti, Fernando Júnior e Diogo Peixoto; Saldanha (Vanger) e Torres. Técnico: Marcinho Guerreiro.