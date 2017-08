PELA SÉRIE C

Pressionado, Botafogo-PB recebe o Moto Club para tentar voltar a vencer

foto: Divulgação/Botafogo

O Botafogo-PB vive um momento de muita pressão. Com direito à invasão da torcida no CT e muito protesto, o time tenta encerrar uma sequência de seis derrotas no Campeonato Brasileiro da Série C. Para isso, precisa superar o Moto Club, em confronto direto válido pela 14ª rodada do Grupo A, às 16 horas deste domingo, no Almeidão.

Após a série negativa, o Belo caiu do G4 e agora está muito próximo da zona de rebaixamento, com 14 pontos somados. Ao fim da rodada, pode terminar dentro do Z2. O Moto está logo abaixo, com 13, e corre o mesmo risco.

Ademir Fonseca chegou ao Botafogo-PB, segundo a diretoria, por conhecer boa parte do elenco de jogadores, já tendo trabalhado com uns e jogado contra outros. Isso pesou para a contratação do treinador, que substitui Itamar Schulle no comando do time desde a última semana.

Alguns nomes ganharam mais espaço desde então. O lateral direito Gustavo, o polivalente Fernandes, na lateral esquerda, e o zagueiro André Santos se tornaram titulares na rodada passada, e devem permanecer entre os onze que iniciarão a partida do próximo domingo (13), diante do Moto Club-MA.

“Estamos bastante concentrados, focados. Sabemos que é um jogo muito difícil e temos que ganhar de qualquer jeito, na marra, para buscar nosso objetivo, que é a classificação. Temos que passar a borracha no que aconteceu. Temos que ganhar os cinco jogos”, afirmou André Santos.

MUDANÇAS

O Moto Club vai sofrer algumas alterações em relação ao time que foi a campo no empate por 1 a 1 com o CSA, na rodada passada. Apesar do bom desempenho de Daniel Barros, Raí deve voltar ao comando do meio de campo após cumprir suspensão. Outra mudança será a saída do lateral-direito Diego Renan, suspenso, para a entrada de Tote.

“Vou voltar Raí ao time, pois ele saiu por conta de suspensão e não pode questões técnicas. Ele foi bem contra o Confiança então tenho que manter a coerência. Daniel (Barros) foi bem também contra o CSA, mas fica como opção”, disse o treinador.

Prováveis times

Botafogo-PB: Michel Alves; Gustavo, Plínio, André e Fernandes; Sapé, Magno, Cleyton e Roger Gaúcho; Dico e Rafael Oliveira. Técnico: Ademir Fonseca

Moto Club-MA: Saulo; Tote, Michel, Lula e Lorran; Diogo Oliveira, Felipe Dias, Raí e Alex Henrique; Danillo Bala e Vinícius Paquetá. Técnico: Marcinho Guerreiro

Árbitro: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)

Assistentes: Diego Luiz Couto Barcelos e Daniel do Espirito Santo Parro (RJ)