EM COLETIVA

Presidente surpreende sobre futuro na Raposa e já anuncia treinador para 2018

Calado desde a eliminação do Campinense na Série D 2017, em julho, o presidente rubro-negro William Simões convocou entrevista coletiva para esta quarta-feira (13) e surpreendeu ao mudar de ideia sobre seu futuro no clube e inclusive já anunciar o nome do novo técnico do time para 2018.

Trata-se do treinador vice-campeão paraibano pelo rival Treze, Celso Teixeira.

O profissional deve se apresentar ao clube ainda nesta quarta.

Durante a coletiva, William garantiu que o gerente de futebol Marquinhos Marabá permanece e prometeu um time “totalmente renovado” para a temporada que vem, mas se permitiu adiantar que o volante Negreti, bicampeão estadual com o Campinense (2015-2016), deve permanecer para 2018.

Volte mais tarde para ler a matéria completa.