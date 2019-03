Presidente do Treze rebate especulações e cogita efetivar interino na Série C

Com um ambiente menos tenso após o empate em 2 a 2 entre Serrano e Esporte de Patos, no meio de semana, o que coloca o Treze a uma vitória de se livrar de vez da zona de rebaixamento, a equipe comandada interinamente por Kleber Romero segue trabalhando para a partida de domingo (17), no estádio Presidente Vargas, contra a Perilima.

Com um ponto a mais e um jogo a menos em relação ao Lobo da Serra, o Galo vive nos bastidores uma situação de se dividir entre planejar a Série C e trabalhar para finalizar o Campeonato Paraibano sem maiores traumas.

Durante a semana, a Rádio CBN repercutiu uma suposta sondagem alvinegra ao técnico do rival Campinense, Francisco Diá. A diretoria do Treze negou com veemência a informação, enquanto o treinador preferiu não comentar.

Nos bastidores, circula também a informação de que a direção galista teria acerto verbal com o técnico Flávio Araújo, que hoje comanda o River-PI.

Em entrevista ao jornal Correio da Paraíba, o presidente trezeano, Walter Cavalcanti Júnior, foi contundente ao rebater as informação.

Ele disse não existe proposta ou intenção de contar com Diá como treinador da equipe. Inclusive, o dirigente fez questão de prestigiar Kléber Romero, atual treinador interino, e admitiu que ele pode ser efetivado após o estadual.

– Se trata de um grande profissional, mas Diá deve seguir o trabalho dele, pois o Treze tem técnico. Contamos com Kléber Romero, que tem grandes possibilidades de continuar para a Série C. Basta ele livrar o Treze do rebaixamento – disse Walter Júnior.

Uma vitória contra a Perilima, no domingo (17), basta para o Treze cravar sua permanência na primeira divisão estadual. Contudo, um fator simples tem sido um problema para o Galo na competição.

É que para vencer, é óbvio que o time precisa marcar ao menos um gol, fato que não ocorre desde o dia 28 de janeiro, no triunfo contra o CSP, no Presidente Vargas, palco do duelo deste fim de semana.