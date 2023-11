Presidente do Treze projeta elenco mais caro para temporada 2024

O Treze está na reta final de anúncio dos atletas que farão parte do plantel do técnico William De Mattia para a recheada temporada 2024 que o Galo terá pela frente.

Em entrevista ao gepb, o presidente do clube, Artur Bolinha, afirmou que, devido ao calendário, a diretoria alvinegra precisou adotar uma postura ainda mais criteriosa no tocante às contratações, o que acabou refletindo em um aumento de cerca de 25% na folha dos atletas em relação à última temporada.

Por ter disputado apenas o Campeonato Paraibano em 2023, o Treze adotou grande cautela ao ir ao mercado, prezando por um elenco enxuto e barato, porém, efetivo dentro das quatro linhas.

A tática deu certo, uma vez que o time conquistou o título estadual e, consequentemente, um calendário bem mais encorpado para o próximo ano.

Com quatro competições no horizonte, nada mais justo do que um incremento na folha destinada aos atletas, que, de acordo com Bolinha, irá ser de algo em torno de 25% em relação ao que se viu neste ano.

“Nós crescemos, cresceu percentualmente, algo em torno, mais ou menos, de 25%. Se faz necessário, devido ao número de competições e da dificuldade das próprias competições que nós tivemos. Então, como também existe alguma perspectiva de receita que nós não tínhamos este ano. Tem previsão de receber cotas de Copa do Nordeste, Copa do Brasil. O calendário é mais extenso, você termina tendo um gasto maior, mas essas cotas, de certa forma, ajudam você, na hora de formar o orçamento”, afirmou.

Sem entrar em campo desde o dia 8 de abril, quando, nos pênaltis, bateu o Sousa e conquistou o título estadual, o Treze teve tempo de sobra para se debruçar sobre os dados de atletas que se encaixem nos preceitos do clube.

Segundo Bolinha o trabalho de mapeamento de jogadores tem sido realizado desde junho e que agora restam detalhes para o elenco estar completamente fechado.

“Nós tivemos muito critério na contratação de todos os jogadores. Essa comissão está trabalhando desde julho, mapeando jogadores, analisando dados. Hoje estamos às vésperas de fechar 100% o elenco. Foi feito um trabalho muito critérioso, de analisar um certo fator de característica de cada atleta, no que ele é bom, no que precisa melhorar. Isso tudo, obviamente, dentro da realidade orçamentária do clube. A verdade é que eu estou com muita confiança de que a gente vai formar um time competitivo”, finalizou.

* Com gepb