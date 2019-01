Presidente do Sousa afirma que desconhece acusação do STJD

Se o Atlético de Cajazeiras está na bronca com a atuação do auxiliar Luiz Diogo na derrota para o Botafogo-PB, desde a primeira rodada do Paraibano 2019 a arbitragem tem dado dores de cabeça aos times sertanejos.

Na abertura do certame, o Sousa sofreu o gol do empate contra o Campinense aos 50 do segundo tempo, e o presidente do Dino, Aldeone Abrantes, ficou furioso, tanto que foi até o gramado reclamar do juiz, que relatou em súmula ofensas.

Resultado é que na última terça-feira (22), o STJD publicou a suspensão preventiva do mandatário do Dinossauro por 30 dias como punição.

Questionado sobre um possível recurso para não cumprir a pena provisória imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Aldeone foi direto.

– Não sei nem de que estou sendo acusado. Desconheço o processo – afirmou.

Entretanto, o dirigente se mostra tranquilo e confiante quanto a sua absolvição no caso. Tanto que ele, que havia ameaçado processar o árbitro Eloane Gonçalves por falso relato em súmula, não pretende entrar com a ação, já que imagina que não vai receber punição no processo na Justiça Desportiva.

Dentro de campo, o Sousa se prepara para entrar em campo no sábado (26), quando receberá o Esporte de Patos, no Marizão, às 17h. O Dinossauro tem dois pontos na tabela e está na lanterna do Grupo A. No último domingo, o time demitiu o treinador Jazon Vieira e contratou Roberto Carlos para o seu lugar.