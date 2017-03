REFORÇO

Presidente do Campinense contrata atacante pretendido pelo Treze

O presidente do Campinense, William Simões, confirmou na tarde desta sexta-feira (24), a contratação do atacante Reinaldo Alagoano, que estava no Uberlândia-MG.

O avançado foi artilheiro do ASA na Série C do ano passado.

No início da semana, ele chegou a ser sondado pelo Treze, mesmo sem um pronunciamento oficial da diretoria alvinegra.

Vice-líder do Paraibano e quadrifinalista da Copa do Nordeste, a Raposa se prepara para encarar o Internacional-PB no próximo domingo, no Amigão, pela 15ª rodada do estadual.

Pelo Nordestão, o Rubro-Negro volta a atuar no meio da próxima semana, contra o Sport, novamente em Campina Grande.